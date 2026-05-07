La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a cinco los contagios confirmados por el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo MV Hondius. El balance de la OMS incluye las tres personas muertas hasta ahora. Por otro lado, tres ciudadanos más son sospechosos de tener la enfermedad. En una rueda de prensa celebrada este jueves por la tarde, la organización ha admitido que «es posible» que surjan más casos porque el período de incubación del virus puede alargarse hasta seis semanas, pero ha reiterado que el riesgo para la población se mantiene «bajo». «Hasta ahora, se han reportado ocho casos, incluidas tres defunciones. Cinco de los ocho casos han sido confirmados como hantavirus, y los otros tres son sospechosos», ha señalado en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Las cifras que ha dado la OMS han tenido lugar pocas horas después de que el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, confirmara que el el barco afectado fondeará pero no atracará en el Puerto de Granadilla, al sur de Tenerife, como estaba previsto inicialmente. Para el máximo responsable político de las islas, este hecho es importante porque «los vectores de posible contagio y de riesgo disminuyen».

El riesgo para la salud pública es «bajo»

La OMS ha calificado el brote del hantavirus como un incidente «grave», pero ha negado que se esté ante el inicio de una epidemia o pandemia. Para Adhanom, el riesgo para la salud pública es «bajo». «Esto no es ni covid ni gripe. Es muy diferente porque es un virus que conocemos», ha remarcado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove.

El crucero MV Hondius, en una imagen de archivo / Oceanwide Expeditions

Desde el máximo organismo de salud del mundo, se ha recomendado el uso de mascarillas si se debe mantener contacto con personas infectadas. Esto, por ejemplo, es lo que está haciendo el personal del crucero que atiende a los viajeros. Van Kerkhove ha subrayado que la transmisión a través del contacto físico cercano «es posible».

Cinco catalanes

El crucero había salido del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, pero su destino final eran las Islas Canarias, hacia donde navega ahora, con 14 españoles a bordo, de los cuales cinco son catalanes. La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que los ciudadanos del Estado que viajan en el barco harán cuarentena voluntaria en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, pero si no es así, disponen de las “herramientas legales” para preservar la salud pública.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, la OMS ha explicado que la persona ingresada en Sudáfrica «está mejor» y que los dos pasajeros hospitalizados en los Países Bajos están «estables». Una de estas personas enfermas es una azafata de un vuelo de KLM que tuvo contacto con la crucerista neerlandesa, de 69 años, que tomó un vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam y acabó muriendo.

Aunque aún no se ha confirmado, el origen del brote podría situarse en Latinoamérica. «Antes de embarcar, los dos primeros casos viajaron por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación en zonas donde habitaba el roedor portador del virus», han desvelado desde la OMS.