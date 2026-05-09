Una mujer catalana, que compartió avión con la holandesa contagiada por el brote de hantavirus que acabó muriendo, ingresa este sábado en el Hospital Clínic para hacer la cuarentena. La persona está asintomática y debe hacer cuarentena por precaución, según informó el viernes el departamento de Salud de la Generalitat.

La ciudadana catalana no había sido localizada inicialmente entre los posibles contactos con la mujer holandesa por un cambio de asiento en el avión de KLM que debía volar entre Johannesburgo y Ámsterdam. La holandesa era la esposa de la primera víctima mortal por el brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo MV Hondius. Era un hombre que murió el 11 de abril cuando aún no se había detectado el brote.

Entre tres y seis semanas en el Clínic

El director asistencial del Hospital Clínic, Antoni Castells, ha dicho que a la mujer se le hará una PCR, cuyo resultado se conocerá el domingo. Se tarda unas 24 horas. Esta persona estará en una habitación individual para quedar en «observación y aislamiento» entre tres y seis semanas. Castells ha querido dejar claro que la mujer tiene la condición de «contacto» y no de «paciente». Estará controlada en todo momento por profesionales especializados.

La holandesa subió al avión, pero no llegó a volar

La holandesa fue autorizada a volar desde Johannesburgo a los Países Bajos, a pesar de estar enferma, pero finalmente se quedó en Sudáfrica porque ya se encontraba muy mal. Pocos días después, acabó muriendo en Johannesburgo.

La mujer catalana ha sido identificada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Según la investigación epidemiológica, la mujer no se había identificado inicialmente por un cambio de asiento en el avión. Esta circunstancia dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos. De acuerdo con el protocolo aprobado este viernes, se considera que la mujer cumple los criterios de contacto, por lo que se han activado las medidas de seguimiento y vigilancia previstas.

El barco Hondius, donde se han detectado varios casos de hantavirus / Oceanwide Expeditions

Identificada por las autoridades catalanas

Dado que el caso lo han identificado las autoridades catalanas, y para evitar la interacción con más personas, se ha acordado que la mujer no sea trasladada al hospital militar de Madrid, donde harán la cuarentena los catorce españoles -entre los cuales hay cinco catalanes– que viajan en el crucero, y hará la cuarentena en el Hospital Clínic.

El Hondius llegará el domingo por la mañana al puerto de la Granadilla, al sur de Tenerife, donde se han activado todos los protocolos de seguridad. El barco no atracará en el puerto, sino que solo fondeará. En el crucero viajan 110 personas.

Seis contagios confirmados

Este sábado por la mañana, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha confirmado que ya son seis los contagios confirmados en el mundo, entre los cuales figuran las tres personas muertas hasta ahora. Otros dos ciudadanos son sospechosos de tener el hantavirus.

Por otro lado, las autoridades sanitarias también controlan a una mujer sudafricana que estuvo en contacto con una infectada por el hantavirus en un avión y que pasó una semana en Barcelona. La mujer ya está en Sudáfrica asintomática. Estuvo alojada en un hotel de la capital catalana, y no mantuvo contactos estrechos con nadie, por lo que se considera que el riesgo para la población de la capital catalana es “muy bajo”.