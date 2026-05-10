El crucero de lujo, MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ya ha dejado tres personas muertas, llegó en la madrugada del domingo al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. A primera hora de la mañana, comenzó el operativo para desembarcar a los 150 pasajeros del barco, entre los cuales hay 14 españoles, de los cuales cinco son catalanes. Según informó la ministra de Sanidad del gobierno español, Mónica García, la repatriación de los últimos ciudadanos extranjeros, australianos y asiáticos, se alargará hasta el lunes por la tarde.

Los primeros en desembarcar serán los ciudadanos españoles, que serán trasladados directamente al hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde deberán pasar la cuarentena. Este sábado, El Món había informado que una jueza había ratificado que el confinamiento decretado por el ejecutivo de Pedro Sánchez era obligatorio.

En lanchas hasta el puerto

Posteriormente, desembarcará el resto de pasajeros y parte de los miembros de la tripulación, que saldrán por grupos en función de la nacionalidad. A cada pasajero se le hará una primera encuesta epidemiológica y una evaluación médica en el crucero antes de trasladarlos con lanchas hasta tierra. El desembarco se llevará a cabo mediante la embarcación Zodiac del mismo crucero o lanchas del puerto, con un máximo de cinco pasajeros por embarcación o 10 pasajeros por lancha, de acuerdo con los protocolos sanitarios definidos, informa la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

El crucero MV Hondius, fondeado en el puerto de Granadilla, en Tenerife / ACN-Miquel Codolar

Una parte de la tripulación se quedará en el barco para llevar el MV Hondius hasta el puerto de Róterdam, donde tiene la base. Se prevé que el crucero tarde unos cinco días en llegar a los Países Bajos.

Los pasajeros continúan asintomáticos

En una comparecencia ante la prensa que cubre la llegada del MV Hondius a Tenerife, la ministra de Sanidad ha garantizado que todos los pasajeros continúan asintomáticos.

Hasta el sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había informado de seis casos positivos por hantavirus, tres de los cuales son las personas fallecidas, y otros dos que son sospechosos.

Una catalana ha ingresado en el Clínic sin síntomas

El sábado, una mujer catalana que estuvo en contacto un rato con la segunda víctima mortal en un avión de KLM, que volaba entre Johannesburgo y Ámsterdam, ingresó asintomática en el Hospital Clínic de Barcelona donde hará la cuarentena. Nada más llegar al centro hospitalario, se le realizó una PCR, cuyos resultados se conocerán a lo largo del domingo.

En Alicante, otra mujer que estuvo en el mismo vuelo de KLM ingresó en un hospital con síntomas compatibles con el hantavirus, pero la primera PCR que se le ha realizado ha dado negativa.