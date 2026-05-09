Una jueza ha ratificado la cuarentena obligatoria de los 14 ciudadanos españoles, entre ellos cinco catalanes, una vez desembarquen en el puerto de la Granadilla, al sur de Tenerife, donde el crucero de lujo MV Hondius debe llegar a primera hora del domingo. El gobierno español ha decidido que la cuarentena se realizará en el hospital militar central Gómez Ulla de Madrid.

Según la magistrada, la medida es «adecuada, necesaria e idónea» para controlar la enfermedad y prevenir su expansión y contagio.

Medida proporcionada

Además, la resolución judicial enfatiza que la cuarentena hospitalaria de los pasajeros es una medida «proporcionada» al riesgo «grave, inminente y extraordinario» que supondría la propagación por contagio, especialmente cuando el tiempo de aislamiento fijado no puede considerarse «excesivo». Y añade que la situación de «riesgo grave para la salud» generada por el hantavirus «resulta evidente que debe prevalecer el interés general por encima del individual».

El vaixell Hondius, on s’han detectat diversos casos d’hantavirus / Oceanwide Expeditions

La jueza que firma la resolución es la magistrada en funciones de guardia de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid. La resolución responde a una petición presentada por el abogado del Estado en la que se solicitaba la autorización y ratificación judicial de las medidas adoptadas por el gobierno español.

Una mujer catalana, en cuarentena en el Clínic

Por otro lado, una mujer que estuvo en contacto con la ciudadana holandesa que murió, la segunda víctima mortal después de su marido, estará en cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona entre tres y seis semanas. La mujer catalana estuvo en contacto con la ciudadana holandesa en el vuelo de KLM entre Johannesburgo y Ámsterdam, del cual finalmente se bajó a la persona que acabó muriendo porque ya se encontraba muy mal.

Este sábado se le hará una PCR, cuyos resultados se conocerán el domingo. Esta persona estará en una habitación individual para quedar en «observación y aislamiento». El director asistencial del Clínic, Antoni Castells, ha querido dejar claro que la mujer tiene condición de «contacto» y no de «paciente».

Hasta este sábado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado seis casos positivos en todo el mundo, de los cuales tres son las personas fallecidas. Otros dos ciudadanos son sospechosos de tener el virus.