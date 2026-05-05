Cinco catalanes se encuentran dentro del crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus, tal como ha informado la Agencia de Salud Pública de Cataluña. En la embarcación hay un total de 147 personas entre pasajeros y tripulación y cinco de estas personas son «residentes» en Cataluña. La Agencia de Salud Pública ha alertado que en este crucero se notificaron dos casos sospechosos con síntomas respiratorios leves o síntomas gastrointestinales. El pasado lunes 4 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que tres personas murieron a bordo de este crucero de lujo y hay cinco casos sospechosos de padecer hantavirus, dos de los cuales ya están muertos.

En declaraciones hechas a RAC1 el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, ha señalado que el Gobierno ya ha contactado con los cinco catalanes a bordo del crucero y destaca que «están bien, preocupados pero tranquilos». Fernández ha explicado que hay un poco de nerviosismo entre los catalanes a bordo del barco, ya que hay una «falta de información interna en el barco, la situación allí dentro debe ser complicada y nos explicaron que se estaban haciendo cuarentenas». El secretario de Salud Pública ha explicado que desde la Generalitat dieron «indicaciones» para los catalanes aunque tranquiliza porque están «tranquilos y sanos, no tienen síntomas de ningún tipo».

La Generalitat hace un llamado a la calma

Desde Salud Pública Esteve Fernández ha hecho un llamado a la calma a la población catalana, ya que ha asegurado que la transmisión del virus dentro del barco es un hecho que es «muy poco probable» y ha apuntado que la hipótesis más plausible es que las personas infectadas contrajeran el virus antes de subir al barco. Fernández ha querido apelar a la calma y evitar alarmismos porque se trata de un virus conocido y con una transmisión entre humanos «muy poco frecuente» y que supone un riesgo «casi cero» para la población.

El secretario de Salud Pública ha añadido, sin embargo, que si fuera necesario combatir algún tipo de infección generalizada o pequeña propagación del virus ya se han activado los dispositivos desde el centro de coordinación de emergencias y espera que las autoridades españolas tomen las medidas necesarias si el crucero acaba llegando a las Islas Canarias.