Tres personas han muerto por un brote de hantavirus en un crucero de lujo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una alerta este lunes y ha confirmado, tras realizar los análisis pertinentes, la enfermedad en una de las personas. Otros cinco casos son sospechosos de padecer hantavirus, dos de los cuales están muertos.

El barco, el MV Hondius, había salido del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, pero su destino final eran las Islas Canarias. De los enfermos, dos están retenidos en el crucero y un tercero está ingresado en estado crítico en un hospital de Sudáfrica.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es un virus respiratorio, pero no se transmite por vía aérea, sino a través del contacto con la orina o heces de roedores infectados. La transmisión a los humanos es infrecuente, y en este caso, de momento, se desconoce si las personas se infectaron en el crucero o en una de las escalas.

WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026

Inicialmente, los síntomas del hantavirus son similares a los de la gripe, pero pueden derivar en enfermedades potencialmente mortales como el síndrome pulmonar o la fiebre hemorrágica que afecta a los riñones. Hasta el 38% de personas que desarrollan algunos de estos síntomas pueden morir.

Cataluña sufrió un caso de hantavirus hace dos años

Según recoge El País, el año pasado en Argentina 25 personas murieron por hantavirus y hace unas semanas se decretó una emergencia nacional. Por su parte, La Vanguardia ha informado que hace dos años Cataluña tuvo un caso de hantavirus autóctono. El paciente estuvo ingresado en la UCI, pero acabó superando la enfermedad.

De momento se desconoce si entre los viajeros del crucero de lujo hay ciudadanos catalanes. Sí se sabe que hay 14 españoles. Entre otros, hay 37 filipinos, 17 estadounidenses y 23 británicos.

Los responsables del crucero plantean desembarcar a los pasajeros del barco en las Islas Canarias y la OMS lo estudia.