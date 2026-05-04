Tres persones han mort per un brot de hantavirus en un creuer de luxe. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha llençat una alerta aquest dilluns i ha confirmat, després de fer les analítiques pertinents, la malaltia en una de les persones. Altres cinc casos són sospitosos de patir hantavirus, dos dels quals estan morts.
El vaixell, el MV Hondius, havia sortit del port argentí d’Ushuaia i es dirigia a Cap Verd, però la seva destinació final eren les Illes Canàries. Dels malalts, dos estan retinguts en el creuer i un tercer està ingressat en estat crític en un hospital de Sud-àfrica.
Què és el hantavirus?
El hantavirus és un virus respiratori, però no es transmet per via aèria, sinó a través del contacte amb l’orina o femtes de rosegadors infectats. La transmissió als humans és infreqüent, i en aquest cas, de moment, es desconeix si les persones es van infectar al creuer o en una de les escales.
WHO is aware of and supporting a public health event involving a cruise vessel sailing in the Atlantic Ocean. To date, one case of hantavirus infection has been laboratory confirmed, and there are five additional suspected cases. Of the six affected individuals, three have died… pic.twitter.com/SqMAAZzoID— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2026
Inicialment, els símptomes del hantavirus són similars als de la grip, però poden derivar en malalties potencialment mortals com la síndrome pulmonar o la febre hemorràgica que afecta els ronyons. Fins al 38% de persones que desenvolupen alguns d’aquests símptomes poden morir.
Catalunya va patir un cas de hantavirus fa dos anys
Segons recull El País, l’any passat a l’Argentina 25 persones van morir per hantavirus i fa unes setmanes es va decretar una emergència nacional. Per la seva banda, La Vanguardia ha informat que fa dos anys Catalunya va tenir un cas de hantavirus autòcton. El pacient va estar ingressat a l’UCI, però va acabar superant la malaltia.
De moment es desconeix si entre els viatgers del creuer de luxe hi ha ciutadans catalans. Sí que se sap que n’hi ha 14 d’espanyols. Entre altres, hi ha 37 filipins, 17 nord-americans i 23 britànics.
Els responsables del creuer plantegen desembarcar els passatgers del vaixell a les Illes Canàries i l’OMS ho estudia.