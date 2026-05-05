Cinc catalans es troben dins del creuer on s’ha declarat un brot d’hantavirus, tal com ha informat l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En l’embarcació hi ha un total de 147 persones entre passatgers i tripulació i cinc d’aquestes persones són “residents” a Catalunya. L’Agència de Salut Pública ha alertat que en aquest creuer es van notificar dos casos sospitosos amb símptomes respiratoris lleus o símptomes gastrointestinals. El passat dilluns 4 de maig l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va alertar que tres persones van morir a bord d’aquest creuer de luxe i hi ha cinc casos sospitosos de patir hantavirus, dos dels quals ja són morts.
En declaracions fetes a RAC1 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha assenyalat que el Govern ja ha contactat amb els cinc catalans a bord del creuer i destaca que “estan bé, preocupats però tranquils”. Fernández ha explicat que hi ha una mica de nerviosisme entre els catalans a bord del vaixell, ja que hi ha una “manca d’informació interna al vaixell, la situació allà dins deu ser complica i ens van explicar que s’estaven fent quarantenes”. El secretari de Salut Pública ha explicat que des de la Generalitat van donar “indicacions” per als catalans tot i que posa tranquil·litat perquè estan “tranquils i sans, no tenen símptomes de cap mena”.
La Generalitat fa una crida a la calma
Des de Salut Pública Esteve Fernández ha fet una crida a la calma a la població catalana, ja que ha assegurat la transmissió del virus dins del vaixell és un fet que és “molt poc probable” i ha apuntat que la hipòtesi més plausible és que les persones infectades contraguessin el virus abans de pujar al vaixell. Fernández ha volgut apel·lar a la calma i evitar alarmismes perquè es tracta d’un virus conegut i amb una transmissió entre humans “molt poc freqüent” i que suposa un risc “gairebé zero” per a la població.
El secretari de Salut Pública ha afegit, però, que si fos necessari combatre algun tipus d’infecció generalitzada o petita propagació del virus ja s’han activat els dispositius des del centre de coordinació d’emergències i espera que les autoritats espanyoles prenguin les mesures necessàries si el creuer acaba arribant a les Illes Canàries.