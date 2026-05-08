L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA) va assenyalar aquest divendres que l’arribada a territori espanyol del creuer MV Hondius, afectat per un brot de hantavirus, representa “un error estratègic greu per a la salut pública” amb potencial impacte sobre la reputació internacional de Canàries, la imatge turística d’Espanya i la confiança sanitària europea.
Segons va informar, en una anàlisi elaborada després de consultar a més de 25 experts en salut pública, turisme, bioseguretat, geopolítica, reputació i intel·ligència artificial, la institució considera que la gestió de la crisi “no pot abordar-se exclusivament des de paràmetres epidemiològics a causa de les seves implicacions econòmiques, reputacionals i estratègiques.
L’anàlisi sosté que la dimensió de l’emergència excedeix àmpliament les competències ordinàries del Ministeri de Sanitat i reclama una implicació directa del Ministeri d’Indústria i Turisme, dirigit per Jordi Hereu, i del Ministeri d’afers exteriors, encapçalat per José Manuel Albares.
Segons l’Institut Coordenades, Espanya hauria d’haver explorat al costat de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les autoritats de Cap Verd alternatives internacionals per a evitar que Canàries es converteixi en “l’epicentre reputacional europeu” d’una alerta sanitària vinculada a un virus d’elevada mortalitat percebuda.
La institució adverteix a més de que l’associació mediàtica entre “Canàries”, “virus mortal” i “Europa” pot consolidar-se digitalment a través de cercadors, xarxes socials i sistemes d’intel·ligència artificial generativa, afectant indirectament la percepció internacional de l’arxipèlag com a destí segur.
“Les crisis sanitàries del segle XXI ja no es limiten a l’àmbit mèdic, són crisis multifactorials: reputacionals, econòmiques, algorítmiques i geopolítiques”, assenyala el vicepresident executiu del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás. L’anàlisi considera especialment delicat que l’operació es produeixi en ple espai Schengen i a l’inici de la temporada alta turística de Canàries.