El mundo está en vilo después de que se haya detectado un brote de hantavirus en un crucero de lujo, donde ya se han producido tres muertes. Un crucero de lujo que terminará en un puerto de Canarias, tal y como ha acordado el gobierno español con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE). En declaraciones recogidas por la ACN, el gobierno español destaca que el organismo internacional y el europeo han solicitado que el Estado español acoja el barco «en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario». Según han detallado fuentes del Ministerio a Europa Press, el puerto donde terminará deteniéndose el barco «aún no se ha definido» y señalan que «España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles».

Trabajando para recibir el barco

El gobierno español ya ha iniciado todos los trabajos previos para poder acoger el barco con toda seguridad. Desde el ejecutivo socialista señalan que el protocolo de traslado se hará público cuando la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) lo hayan definido. Un ECDC que, según el ministerio español, está realizando un examen «exhaustivo» del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia a Cabo Verde por la enfermedad. El ejecutivo español señala que el resto de personas que no sean evacuadas de urgencia a Cabo Verde «seguirán rumbo a Canarias en tres o cuatro días».

Mapa de localización del crucero donde se ha detectado un brote de hantavirus | Redacción

Cuando lleguen a Canarias, los especialistas médicos los examinarán, atenderán y los repatriarán a los «países correspondientes» a través de este protocolo que se está elaborando entre la OMS y el ECDC y que contará con «todas las garantías de seguridad necesarias» con espacios y transportes «especiales» habilitados para este caso y se evitará cualquier contacto o interacción con la población local.