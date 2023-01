Elisabet Cortiles, acomiadada de 8TV per sorpresa

Elisabet Cortiles no continuarà al capdavant del FAX de 8TV. La cadena ha decidit acomiadar-la per sorpresa, una notícia que deixa amb la boca oberta els teleespectadors del programa. En aquest 2023, no tornaran a veure-la com a copresentadora del programa polític dels dissabtes a la tarda. De moment no han anunciat si tindrà substitut o si, altrament, serà Eduard Pujol l’únic al timó.

Ha estat ella mateixa l’encarregada de treure a la llum aquesta bomba televisiva: “Des d’aquesta setmana ja no formo part de 8TV. Ha estat una aventura curta, però gratificant. Agraeixo a l’equip d’El Fax de 8TV el temps compartit i la confiança que Eduard Pujol va dipositar en mi. Llarga vida al Fax de 8TV!”, ha escrit en el seu perfil de Twitter.

Ha donat més detalls sobre aquesta sortida exprés a El Món de la Tele: “Forma part d’una reestructuració de la cadena. M’han acomiadat a mi i a un grup de persones més de totes les àrees”. D’aquesta manera, sembla que 8TV estaria intentant canviar una mica el programa per intentar que incrementi la seva audiència. Després de la pausa per Nadal, la cadena torna a emetre aquest dissabte 7 de gener una nova entrega del programa polític. Tenint en compte que queden pocs dies, és poc probable que tinguin temps de fer un fitxatge.

🔴 #NOTÍCIA | Des d'aquesta setmana ja no formo part de @8tvcat. Ha estat una aventura curta, però gratificant. Agraeixo a l'equip de @ElFAXDe8tv el temps compartit i la confiança que @PujolBonell va dipositar en mi. Llarga vida a #ElFAXde8tv! pic.twitter.com/nLku8Joirl — Elisabet Cortiles (@EliCortiles) January 4, 2023

8TV torna a la graella habitual després de les festes de Nadal

La cadena privada ha estat, segurament, la que més va arriscar el dia de Cap d’Any. Amb Ares Teixidó i Joel Joan al capdavant, van emetre un programa especial en el que van forçar tots els col·laboradors de la casa a interpretar cançons conegudes sense vergonya a sobre d’un escenari. Elisabet Cortiles també va tenir el seu moment de glòria en el talent que van inventar-se, quan va cantar Boig per tu. Ara, però, es deslliga de la cadena i haurà de provar sort en altres projectes. El resultat va ser hilarant, d’igual manera que la retransmissió de les campanades en les que van tenir algun petit problema.