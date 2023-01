Els col·laboradors de 8TV, estrelles d’un programa de Cap d’Any hilarant

Ares Teixidó i Joel Joan van ser els encarregats d’acomiadar l’any des de 8TV, cadena que també va voler emetre una programació especial en l’última nit del 2022. Molt s’ha parlat del vestit de Cristina Pedroche, però el de la presentadora catalana no tenia pèrdua. En color gris i de patró molt irregular, va sorprendre molt amb una elecció arriscada. El que més va agradar de la retransmissió, però, va ser el talent show que van emetre tot just abans. L’objectiu? Fer que els col·laboradors de la casa passessin vergonya i fessin riure els teleespectadors amb les interpretacions de cançons conegudes.

Ares Teixidó, amb un vestit de patró estrany en les campanades de 8TV | Instagram

Els presentadors de les campanades de 8TV | Instagram

Els col·laboradors de 8TV, protagonistes d’un talent show esbojarrat

Ares Teixidó va ser la primera en pujar a l’escenari, el que va fer en una interpretació molt bona de la Milionària de la Rosalía. Vestida amb un look de cuir vermell, va ser una de les millors de la nit. La gran sorpresa? Veure el Carlos Fuentes fora de si amb un Amante bandido que va fer molta gràcia.

I també ho va fer molt bé Frank Blanco, presentador d’El Circ, que va imitar la veu nasal i l’accent de l’Eros Ramazzotti. L’Eduard Pujol, per la seva banda, va haver va arriscar i va interpretar Azzurro en italià.

La gran estrella del programa, però, va ser la Pilar Rahola. En el seu cas de la tertuliana, va interpretar l’Ay, mamá de la Rigoberta Bandini… Això sí, en una versió recitada i no cantada.

I després d’aquest espectacle, Ares Teixidó i Joel Joan van aparèixer en pijama a sobre d’un llit per donar pas a un recull amb els millors moments d’aquesta temporada de 8TV. Aquesta nit tornaran a emetre tota aquesta programació especial per tal que aquells que van optar per acomiadar l’any des d’una altra cadena puguin gaudir del xou que havien preparat.