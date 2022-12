Així serà el programa de Cap d’Any de 8TV amb Ares Teixidó i Joel Joan

Ares Teixidó i Joel Joan seran els presentadors del programa especial de 8TV la nit de Cap d’Any. Ells estaran al capdavant de les campanades de la cadena privada, la que ha preparat una emissió que no deixarà ningú indiferent. La presentadora ha acudit a El Circ de Frank Blanco per explicar com serà l’emissió i què tenen preparat, una entrevista al que ha acudit sola perquè el company no ha arribat a temps: “Estic trista perquè m’ha deixat plantada… Estava en un rodatge que s’ha allargat i no ha pogut venir. Espero que no li passi el mateix el 31 de desembre”.

Els presentadors i col·laboradors de 8TV cantaran i ballaran en un talent

L’han rebut amb l’skyline de Lleida, el que li ha fet moltíssima il·lusió. Contenta i amb moltes ganes del programa especial, ha donat detalls sobre les tres parts amb què constarà les campanades i l’emissió de tot just abans: “Començarem una mica més de les deu de la nit amb un talent show en el que hem demanat que participin els presentadors i cares conegudes. Cantaran i ballaran… Només us dic que el percal és interessant”. Els membres del jurat seran en Joel Joan, la Gisela d’OT i en Vicent Sanchis, la gran sorpresa: “Serà una barreja de l’Àngel Llàcer i el Risto Mejide”.

Entregaran tres premis, a la millor veu, la millor coreografia i el millor artista: “T’avanço que potser Eduard Pujol ens sorprendrà”. Pilar Rahola també participarà en el programa en una actuació en la que interpretarà una cançó de la Rigoberta Bandini: “Farà el que podrà”. Carlos Fuentes de l’Opinacat té una actuació “divina” en la que cantarà i ballarà coreografia, afegeix.

Ares Teixidó explica com serà el programa de Cap d’Any de 8TV

Després, les campanades i un estona al llit amb en Joel Joan

Una mica abans de les dotze, apareixeran els presentadors amb un look diferent. Ares Teixidó ha explicat que durà dos vestits diferents, amb els que ha volgut arriscar: “He tingut un problema amb el vestit perquè me l’he posat a les proves i ha passat una cosa a la cua. L’he deixat una mica en mal ús… Només diré que tinc dos vestits, un en què se’m veuen les calces que duc i un altre molt diferent”.

Després d’acomiadar l’any, la parella es posarà el pijama i s’estirarà al llit per donar pas a la tercera part del programa especial. Aquí, li donaran la volta a tot i mostraran els millors moments d’aquesta temporada de 8TV: “El Joel Joan serà la primera persona amb qui aniré al llit el 2023. Ho he parlat amb la meva parella i ho entén, és tot una qüestió de cèntims“.