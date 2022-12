TV3 canvia la data de la gran final d’Eufòria Dance

Eufòria Dance arriba a la gran final. TV3 ha decidit canviar el dia d’emissió i passarà a emetre l’últim programa del concurs musical aquest dijous, una sorpresa per als teleespectadors. Després de la gran pífia amb els percentatges equivocats de la setmana passada, intentaran convèncer una mica més i deixar enrere les crítiques. En aquest programa, decidiran quins són els dotze concursants guanyadors, els que formaran el cos de ball de la segona temporada d’Eufòria.

Demà a les 22 hores emetran l’últim dels programes d’aquest concurs en format breu. La mecànica canviarà respecte a les gales anteriors, ja que ara sis dels ballarins seran seleccionats directament pel jurat i el públic de plató n’escollirà els altres sis en una votació després de la prova del freestyle.

En aquest programa final, els convidats seran els exconcursants el Chung-Man, la Scorpio, la Clàudia i el Triquell. Aquest últim presentarà el seu nou single, anomenat Jugular. El resum d’aquest últim programa? “Ritme, espectacle i eufòria”.

TV3 canvia de dia la final d’Eufòria Dance | CCMA

Així serà la gran final d’Eufòria Dance

En el comunicat de TV3, asseguren que el nivell de competició serà més alt que mai: “Hauran de defensar tres grans coreografies d’una alta complexitat amb elements de vestuari i atrezzo que els complicaran encara més executar-les”. A més a més, aprofitaran per donar a conèixer els finalistes en uns vídeos de presentació especials en els que explicaran els moments més importants de la seva vida a través de moviments amb el seu cos.

El concurs musical els ha servit per estirar el xiclet de l’exitós programa, encara que aquesta versió coreografiada no ha tingut un seguiment i una repercussió tan bona. No té tant de ganxo, és més difícil valorar si els ballarins ballen millor o pitjor, han estat poques gales i no s’han sabut gaires coses dels aspirants. Tampoc no ha ajudat que els anessin fent fora ràpidament, de la mateixa manera que també ha perjudicat que l’Albert Sala tingués tant de protagonisme perquè han criticat molt el seu ús exagerat de l’anglès.