Pífia a Eufòria Dance: polèmica per l’error en els percentatges dels vots

Eufòria Dance ja coneix els setze finalistes d’aquesta primera edició. Divendres vinent emetran la gran final, en la que es jugaran un lloc en el grup de ball de la segona edició d’Eufòria a TV3. La selecció ha estat difícil, tenint en compte el gran nivell i la boníssima tècnica que han demostrat en les actuacions d’aquesta setmana. Els quatre concursants als qui han eliminat han anat fora per petits errors com ser “massa individualista”, per “no arriscar” i per “no haver brillat”.

Una de les protagonistes ha estat la convidada especial del programa, la Mariona Escoda, guanyadora d’Eufòria. En primer lloc ha demostrat que pot adaptar-se a estils de música molt diferents i ha ajudat els aspirants del primer grup a brillar en una coreografia increïble. Poc després, tornava a plató per presentar en primícia el seu primer single, Et deixo la mà. També el seu company d’edició, l’Edu, ha acompanyat els ballarins en un número i ha promocionat la primera cançó del disc que està preparant.

Inciso: os dejamos un trocito de la cancion de @marionaescoda Et deixo la ma (Te dejo la mano) Y #CarolRovira no le deja la mano se la da directamente #EuforiaDanceTV3 #CarolRoviraDance pic.twitter.com/LwuN6faSiQ — CarolRoviraCFO (@CarolRoviraCFO) December 16, 2022

Els percentatges de les votacions del públic, mal calculats

El que més s’ha comentat d’aquesta semifinal, però, ha estat un error greu del programa. El jurat té molt a dir a l’hora de nominar els concursants, de la mateixa manera que el públic present a plató pot votar quin grup ha estat el seu preferit. Ha estat a l’hora de mostrar els percentatges d’aquestes votacions quan l’han fet grossa, ja que s’han equivocat i les xifres no sumaven el 100%… sinó el 116%. Els teleespectadors s’han indignat i han manifestat la seva indignació en desenes de missatges de crítica.

“No suma, oi? M’he perdut res?”, “Com feu els càlculs? Els percentatges de les votacions no donen el 100%“, “Els % són inventats? Sumen 116”, “Ep, la calculadora!” o “Algú pot explicar d’on surten els percentatges?” són alguns dels comentaris que han escrit durant l’emissió del programa.

Eufòria Dance com feu els càlculs?

Els percentatges de les votacions no donen 100%

41 + 39+ 36 = 116%#EuforiaDanceTV3 @tv3cat @EuforiaTV3 pic.twitter.com/k8JSPOHUfy — Montserrat Sas (@Montserrat1293) December 16, 2022

Eeeeeeep la calculadora 🤣🤣🤣🤣🤣 i de pas, menys fucking dance si us plau!!!! #EuforiaDanceTV3 — rosa bonet (@rosabonetgracia) December 16, 2022

#EuforiaDanceTV3 algu pot explicar d'on surten els percentatges? — Josep Farre Pradell (@josepafarre) December 16, 2022

Més crítiques a l’exagerada presència de l’anglès i el vestuari estrafolari

Una setmana més, l’ús de l’anglès per part de l’Albert Sala ha estat molt exagerat. De cada quatre paraules, tres eren en aquest idioma i l’audiència ja n’està farta. A més a més, els concursants fan moltes castellanades i alguns creuen que el català ha acabat sent “maltractat” directament en aquest tercer programa.

“Molts anglicismes, cool, feeling… I foteu cada cop de peu al català que em cauen els pebrots a terra. “T’invito”, uf”, “Tio, què pesats amb això de l’anglès. Supereu-ho ja”, “Eufòria Dance no m’està agradant gens, gens, gens”, “La veritat és que amb aquests vestuaris i estilismes, més que ballarins i ballarines semblen androides i sortits d’una de les pel·lícules d’Avatar. De debò que els hi agrada això als que ho dissenyen?” o “Per què tanta excentricitat?”, han dit. A més a més, consideren que en les votacions el coreògraf ha estat massa dolent: “Quina manera de fer-los patir, Albert”.

#EuforiaDanceTV3 molts anglicismes, cool, feeling, ajarenaun!!.. i foteu cada patada al català, Que se'm cauen els pebrots a terra. "T'Invito", ufff — Àlex (@JUR17) December 16, 2022

Tio q pesaos amb lo de l’anglès, supereu-ho ja #EuforiaDanceTV3 — Aina Casanovas (@ainacasanovas) December 16, 2022

La veritat és que amb aquests vestuaris i estilismes més que ballerines i ballerines semblen androids. Semblen sortits d’una de les pel·lícules d’Avatar. #EufòriaDanceTV3. De debó que els hi agrada això als que ho dissenyen ? — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) December 16, 2022

Quina manera de fer-los patir, Albert #EuforiaDanceTV3 — Salut i anarquia 🤘🔥🤘 (@salutianarquia) December 16, 2022

Eufòria Dance mostra coreografies increïbles | TV3

El programa acabarà la setmana vinent amb la gala final, en la que escolliran els dotze ballarins i ballarines que formaran el cos de ball d’Eufòria 2. Caldrà esperar a llavors per veure si, en aquesta ocasió, fan bé els números i deixen una mica apartat l’anglès.