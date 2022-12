Arriba la semifinal d’Eufòria Dance: sorpreses i quatre eliminats

TV3 emetrà aquest divendres una altra gala d’Eufòria Dance, la que suposarà la seva semifinal. Ja van visar que aquesta edició seria curta i que estaria condensada en només quatre programes, el que es demostra en les eliminacions en bloc que hi ha hagut. En la gala de la setmana passada, de fet, deu concursants van acomiadar-se directament del concurs de ball. Ara seran quatre els aspirants que hauran de deixar enrere la seva participació.

Des de la cadena asseguren que “l’exigència pujarà molt” i que els números de ball passaran a ser “molt complexos i tècnics”. En aquesta ocasió, els ballarins estaran acompanyats de la guanyadora d’Eufòria, la Mariona Escoda, de l’Edu i de la Laura.

Una de les novetats més esperades és la presentació, en primícia, del primer single de la Mariona. Cal recordar que la cantant serà una de les presentadores de les campanades de TV3 juntament amb el Miki Nuñez, el presentador del programa. A més a més, l’Edu també interpretarà el seu primer senzill La primavera.

La Mariona i l’Edu es retrobaran al plató d’Eufòria Dance | TV3

Quines cançons ballaran en els concursants d’Eufòria Dance?

En la semifinal, les coreografies tindran cançons de Gwen Stefani, Madonna i Stay Homas. Per tal de fer una valoració justa, els membres del jurat comptaran amb l’ajuda del Dance Var per poder analitzar cadascun dels passos que facin.

Albert Sala tornarà a posar-se al capdavant del jurat d’Eufòria Dance | TV3

Un cop fetes les actuacions de cadascun dels grups, cadascun dels aspirants hauran de fer una prova individual d’estil totalment lliure. Serà el jurat i el públic present a plató els qui decidiran quins concursants passen a la gran final del programa, en la que s’escolliran els dotze ballarins que formaran el grup de ball de la segona edició d’Eufòria.

L’ús exagerat de l’anglès que fa l’Albert Sala ha provocat que els critiquin en aquests primers programes, encara que ell assegura que li és impossible canviar el xip perquè està acostumat a treballar a l’estranger i associa el ball amb aquesta llengua. Caldrà esperar per veure si torna a rebre comentaris negatius en el programa d’aquest divendres, el que confien que faci una bona audiència i atregui més teleespectadors. Aquesta edició no està sent tan seguida com la de cant, però intentaran que serveixi per guanyar algun adepte més de cara a l’estrena d’Eufòria 2, prevista per a la pròxima primavera.