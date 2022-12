L’equip d’Eufòria rememora el primer concert en una première multitudinària

Eufòria s’ha vestit de gala per veure en pantalla gran el concert que van fer el passat 16 de juliol. Tots els concursants, els membres del jurat, la presentadora i l’equip directiu de TV3 s’ha donat cita amb els fans al Teatre Coliseum de Barcelona. Allà han pogut fer-se fotos amb els més devots del concurs i han pogut rememorar aquella actuació multitudinària del Palau Sant Jordi.

Per tots aquells interessats en tornar a veure com van actuar, també ho podran fer a través de la petita pantalla en l’emissió especial que en faran el dia de Reis. A més a més, el divendres 30 de desembre també es podrà veure per TV3 un making of del concert, un documental en el que es mostren els assajos i en el que s’explicarà com estan sent les seves vides més enllà del programa.

Els concursants han revelat que estaven molt nerviosos perquè mai no havien actuat per tantíssima gent. I és que cal recordar que 17.000 persones van donar-los suport en aquell concert que mai no oblidaran. Han projectat el concert sencer i tots s’han mostrat encantats amb l’escalfor dels seguidors que els estan permetent iniciar les seves carreres en solitari.

Els concursants del programa, vestits de gala | TV3

Els concursants d’Eufòria arrisquen amb looks atrevits

Aquesta era la primera catifa vermella per als cantants d’Eufòria. Tots ells s’han posat les millors gales per aparèixer ben guapos i guapes a les fotos de família. La més cridanera ha estat la Scorpio, que ha arriscat amb un look que recorda a l’estil estrafolari de la Lady Gaga: top cenyit i amb transparències a joc amb els guants, ulleres de sol gegants i faldilla amb molt de volum.

També han cridat l’atenció els outfits del Pedro i de la Llum. Mentre que ell escollia un vestit escotat d’estampat de zebra, ella optava per un disseny en marró clar de patró difícil, botes de pèl i un abric molt original.

La Scorpio, la més espectacular de la nit d’Eufòria | TV3

La Llum i el Pedro arrisquen en els looks | Instagram

Els fans, encantats en poder conèixer els participants

La Gran Via de Barcelona va omplir-se de famílies que volien conèixer els cantants de la primera edició d’Eufòria. Tots van voler fer-se fotos amb ells, demanar-los autògrafs i preguntar-los com estan vivint un moment tan maco com aquest. L’escalfor de la gent va donar ànims a tots els participants, que van mostrar-se encantats amb el concurs i amb tot el que ha fet per ells.

L’Estela es fa fotos amb els fans | TV3

Els membres del jurat d’Eufòria no es perden la cita | TV3

Una cita que ha congregat les cares més conegudes i estimades del programa. L’única absència del Miki Núñez que no va poder assistir i que és dubte de cara a la següent edició, ja que encara no s’ha confirmat que repeteixi com a presentador i tampoc no s’ha pronunciat al respecte.