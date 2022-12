Ares Teixidó, sense filtre: falta d’autoestima, David Bustamante i ‘GH’

Ares Teixidó ha concedit una de les seves entrevistes més sinceres i completes a 8TV, en el programa Piratas. En un primer moment reconeixia que es considera una dona pirata en molts sentits, però que no pot obviar que ha arrossegat “una falta d’autoestima” molt gran durant molt de temps. De fet, considera que el pitjor que li ha passat és que ha perdut la seguretat: “Sempre crec que no soc suficient en els projectes professionals en què em trobo. Em fa molta ràbia de mi mateixa perquè soc la meva pitjor enemiga i abans no ho era. No aconsegueixo entendre quin va ser el punt en què vaig fer aquest clic. La gent se sorprèn perquè la gent creu que soc una dona forta, però en realitat soc una cagadubtes i que mai no crec estar a l’altura de res”.

Com va acabar Ares Teixidó com a concursant de Gran Hermano VIP?

Ares Teixidó va participar a Gran Hermano VIP el 2015, una experiència que no recorda amb bon record: “Jo mai no m’hi hauria presentat voluntàriament, en la vida. El que passa és que em va trucar el gran cap de la productora i em va dir que els havia encantat com a col·laboradora, que volien que participés en la següent edició del reality. La meva mare, el meu representant i la meva parella em van dir que no ho fes. Jo no els vaig fer ni cas i vaig acceptar la proposta perquè algú havia vist un potencial en mi com a concursant! Ara, vist en perspectiva, també et dic que tant de bo hagués dit que no.

“Qualsevol concursant que surt del programa tindrà una trajectòria a la xarxa, però jo quan vaig sortir del programa vaig gastar-me els diners que havia guanyat per viure un any. Jo no vaig saber jugar… Però, crec que encara ara no sabria jugar a aquest tipus de televisió. No sé posar-me davant de quatre persones en un plató a què m’insultin, que em vexin i que em faltin al respecte”, ha afegit.

Temps després, van voler que tornés a Telecinco: “Em van oferir tots els diners del món, però en cas d’haver acceptat hauria estat cometent prostitució televisiva. El pitjor és que em vaig convertir en un personatge que ningú no esperava, perquè jo vaig entrar allà com a farcit amb un caixet de merda. La meva edició va ser el millor amb Belén Esteban, Víctor Sandoval, Ylenia… Quan jo sortia al carrer després, la gent m’aturava i no podia fer la meva vida normal. Jo ja era personatge i em criticaven fes el que fes”, assegura.

Ares Teixidó, entrevistada a 8TV

Ares Teixidó dona detalls de la relació amb David Bustamante

La presentadora va acaparar molta expectació mediàtica en sortir publicades unes fotos que la relacionaven amb David Bustamente, amb qui va dir-se que mantenia una relació sentimental: “Després de tota la polèmica a Gran Hermano va arribar un moment encara pitjor. A més a més, aquella època era la del referèndum en la que jo treballava a TV3 i presentava un concurs a Telemadrid alhora. Era complicat de collons compaginar la feina a les dues empreses, així que tot va fer-se encara més difícil quan vam coincidir a plató. Ell s’acabava de separar de Paula Echevarría i després vam tornar a veure’ns. Les trobades van anar succeint-se i va presentar-se a Barcelona, la premsa va començar a seguir-lo fins a la porta de casa meva i per mi el pitjor era que sabessin que era jo“.

“Finalment, ens van enxampar després que jo anés cap a seva. Li vaig demanar que ho negués i que mai no digués que era jo. Ell ho va respectar, però va acabar fent la jugada a la inversa i a mi em va fer mal. Jo no sabia com sortir de casa seva, ja que tota la porta estava plena de periodistes. Em va dir que l’única opció era sortir des del pàrquing, em va ficar al maleter i li vaig dir que no es preocupés perquè jo no tornava més. Ho vam intentar i no tinc cap queixa d’ell, però jo no podia suportar aquella situació perquè anaven fins a Lleida a fer-li càmeres ocultes a la meva mare. Han fet guàrdies de 15 hores davant de casa meva…”, afegeix.

La mort d’Àlex Casademunt va trencar Ares Teixidó

Un dels temes que l’han fet plorar té com a protagonista l’Àlex Casademunt, cantant que va morir el 2021 en un accident de trànsit. La pèrdua d’un dels seus millors amics la va canviar: “Perdre un germà i un amic com era ell va canviar-me. És de les pitjors coses que he viscut a la meva vida perquè era el meu millor amic. Jo tenia un cotxe descapotable, ell me l’agafava i anava molt ràpidament sempre. Jo li deia que un dia es mataria i li va acabar passant… Tot jus tdesprés, jo estava enfadada amb ell però ara m’hi he reconciliat”.

Ares Teixidó plora en recordar Àlex Casademunt | 8TV

“El trobo moltíssim a faltar i em fa molta pena per la seva filla perquè és la seva fotocòpia i és molt petita per recordar-se d’ell. Jo recordo que vaig parlar amb ell poc abans que morís, quan li vaig dir que l’estimava. Ens estimàvem molt. El dia de la seva mort és el pitjor de la meva vida, no en recordo un pitjor”, ha reconegut en una entrevista molt completa.