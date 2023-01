Ana Obregón denuncia el comentari repulsiu de Risto i ell demana perdó

Risto Mejide no va aconseguir una bona audiència durant les campanades de Telecinco, una retransmissió que va obtenir una xifra molt i molt dolenta. Ell mateix ho va reconèixer l’endemà en una petita autocrítica, la que no ha satisfet del tot. Per què? Cal recordar que el presentador va deixar anar un comentari desagradable i molt fora de lloc quan va preguntar a la seva companya, Mariló Montero, si tenia alguna cosa a dir en directe: “Que tens alguna cosa a anunciar com un embaràs o la mort d’un ésser estimat? Això sempre dona audiència”, etzibava en una intervenció per la que l’han deixat verd. Òbviament, feia referència a la gestació de Cristina Pedroche i la mort del fill d’Ana Obregón, dos temes amb els que no hauria de jugar ni intentar fer broma.

Ana Obregón respon el comentari desagradable de Risto Mejide

Ana Obregón ha reaccionat en un comentari molt dur contra ell, el que ha rebut moltíssims aplaudiments: “No tot val, Risto. En aquesta vida no val tot. Els teus comentaris masclistes i repulsius cap a Cristina Pedroche per estar embarassada i cap a mi per haver perdut el meu únic fill tot dient que ho utilitzem per tenir audiència… fan mal. Fan molt de mal“. També fa mal el teu riure al final del comentari com si fos divertit enterrar a un fill. No ho és, Risto. No t’ho desitjo ni a tu ni a ningú”.

“Davant de la teva falta d’informació et refresco la memòria. Durant quatre dècades tinc l’honor (gràcies als equips que m’han acompanyat) d’estar amb les meves feines entre els 10 programes més vistos de la història de la televisió a Espanya. I en el cas de Cristina també sempre ha tingut audiència en les seves feines i èxit. Sento que els teus atacs repulsius a dues dones no t’hagin servit de res perquè la teva retransmissió de les campanades ha estat la menys vista de la història de Telecinco“, ha afegit en una sonora clatellada.

Ana Obregón ha enviat un petó a Cristina Pedroche i li ha donat l’enhorabona públicament per “la meravellosa audiència” que ha fet en aquestes campanades i pel seu embaràs: “Enhorabona per ser mama, que és el més maco en aquesta vida”. A més més, també ha agraït el suport que ha rebut aquestes últimes hores de personatges coneguts i anònims davant l’atac del Risto: “Empatia, sense masclisme, dones, poder i solidaritat. Podeu veure el repulsiu comentari en els meus stories“.

Risto Mejide diu la seva en directe des del programa de Cuatro

Risto Mejide, per la seva banda, ha volgut dir la seva en directe. Ho ha fet des de Todo es mentira, el programa que presenta a Cuatro. Només començar, s’ha dirigit a l’audiència: “Sabeu que aquest és un programa d’humor i m’encantaria començar-lo d’una altra manera, però és el que toca. Fixeu-vos que m’agrada assumir les polèmiques quan són meves i quan les puc defensar, com acostuma a passar perquè no em fa por la polèmica de la confrontació. També, des de fa uns anys, he après que la vulnerabilitat ens fa forts. Allà vaig”.

“A mi em sorprèn moltíssim el que acabo de llegir en el perfil d’Instagram d’Ana García Obregón. Em sorprèn moltíssim per diverses raons. De fet, t’acabo de trucar i he intentat posar-me en contacte amb tu i entenc que no vulguis parlar amb mi, però com que tu ho has fet públic, doncs jo et donaré una resposta pública també. Insisteixo que m’hagués agradat comentar amb tu abans. En primer lloc, perdó. I no em costa res, aquest és un perdó sense pal·liatius i sense matisos. Perdona perquè quan has de demanar perdó és perquè has ofès la persona inadequada”, ha engegat.

Risto li ha demanat perdó per tota la polèmica que s’està creant: “Ana, tu ets una persona que entén moltíssim més de televisió que jo i, per això, em sorprèn que no vegis que això no va amb tu o amb Cristina. Puc tenir moltes idees equivocades, però el meu comentari de la mort d’un ésser estimat o un embaràs dona audiència el feia perquè ens preguntéssim a qui dona audiència. Això no anava amb tu, anava amb la gent que ens col·loca allà, els mateixos directius de RTVE que van decidir que tu donessis les campanades del 2020 tancats en un despatx cinc mesos després de la mort del teu fill. Això anava contra el mercat de la morbositat, del que em sento bastant en contra”.

El que més mal li ha fet, diu, és que l’hagi titllat de repugnant i masclista perquè ara els seus seguidors li estan dient el mateix: “No em fa por la polèmica, però no permetré la injustícia i l’única cosa que demostra el teu post és que no em coneixes”.