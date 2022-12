Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz confirmen embaràs i denuncien la filtració

Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz han confirmat que seran pares del seu primer fill en comú aquest 2023, un embaràs que va filtrar-se a la premsa fa un parell de dies sense que ells poguessin fer res per evitar-ho. Una revista va anunciar-ho tot compartint unes fotografies del matrimoni en una clínica, una notícia bomba que fonts properes a ells van confirmar poc després. La parella no havia volgut dir res, però finalment han trencat el seu silenci en un post compartit a Instagram en el que diuen que la notícia és certa: “No coneixem una felicitat més gran que la que ens dona aquest bebè que s’està cuinant a foc lent per ser el nostre millor guisat”.

La fotografia que han escollit per fer aquest anunci tan important és divertida, ja que apareixen els dos amb cara de sorpresa davant d’una olla en la que hi ha un peluix d’un porquet a dins. Ara bé, no tot són riures. La parella ha volgut aprofitar per denunciar la filtració i publicació de la notícia del seu embaràs, ja que consideren que haurien d’haver permès que fossin ells els qui el revelessin. Visiblement enfadats, han escrit un missatge en el que demostren que estan indignats amb la revista que ho va anunciar.

Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz lamenten que hagin publicat la notícia

“No hem pogut escollir ni quan ni com donàvem la notícia. No ens han deixat. No han estat els nostres temps ni les nostres formes i això ens ha posat molt tristos. Hi ha línies vermelles que mai no s’haurien de creuar. Perquè hi havia molta gent important per a nosaltres, gent de la nostra família que no sabia res, a més a més que encara no era segur dir-ho. Ni ens van trucar per confirmar o desmentir”, han lamentat.

Cristina Pedroche anuncia embaràs en un post contundent | Instagram

No obstant això, es mostren molt contents per la seva pròxima paternitat: “Tot i així, estem davant del viatge més apassionant que viurem i, per descomptat, ho volíem compartir amb tots vosaltres, com sempre, per aquí. Res d’exclusives, res de feina. Això només és personal, el més personal i íntim que tenim. Tant de bo ens haguessin deixat fer-ho a nosaltres primer“.