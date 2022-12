Cristina Pedroche, embarassada? Totes les pistes que ho fan pensar

Cristina Pedroche podria estar embarassada del seu primer fill als 34 anys, una informació bomba que revela Lecturas en exclusiva en la revista d’aquest dimecres. La presentadora i col·laboradora de televisió tindria previst anunciar-ho durant la retransmissió de les campanades d’Antena 3, el que explicaria per què han volgut fer servir la tècnica de body painting tal com se li va escapar durant l’entrevista a El Hormiguero. La revista l’ha vist acudir a una de les primeres revisions de l’embaràs acompanyada del seu marit, unes imatges entrant a la clínica que no deixen molts dubtes.

De moment ni ella ni Dabiz Muñoz no s’han pronunciat, tot esperant precisament a l’últim programa de l’any per deixar anar el gran titular. Era molt complicat que no es filtrés una informació tan sucosa, per això, i encara més tenint en compte que ella mateixa va revelar que gairebé 100 persones han col·laborat en l’elaboració d’aquest vestit tan especial de Cap d’Any, en el que previsiblement hi haurà algun element que destaqui l’embaràs.

Expliquen que estan vivint aquesta bona notícia “en el més absolut silenci, amb prudència i secretisme” i que han demanat a familiars i amics que no comentin res. Si tot va bé i acaba confirmant-se, la parella donarà la benvinguda al seu primer fill en comú el pròxim 2023. En la promoció que ha fet la presentadora sobre el vestit d’enguany, va destacar que estava segura que arribaria als cors de tots els espanyols i que podria fer plorar.

Cristina Pedroche es tapa la panxa en una sessió de fotos | Instagram

La presentadora, d’esquenes per evitar que se li marqui la panxa d’embarassada? | Instagram

Cristina Pedroche deixa pistes en el seu perfil d’Instagram que fan pensar que està embarassada

Els han preguntat moltíssimes vegades quan farien el pas de convertir-se en pares, una pressió que ella mateixa ha denunciat en diverses ocasions. Sempre havia dit que no entrava en els seus plans, de moment, perquè sabia que hauria de deixar aparcada la feina una temporada. Finalment sembla que s’haurien decidit vuit anys després de la seva boda. En l’Instagram de Cristina Pedroche últimament sempre la veiem amb vestits amples, d’esquenes i amb les bosses tapant estratègicament la seva panxa, el que efectivament podria ser un senyal de la gran notícia que estan a punt d’anunciar.