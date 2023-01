Igartiburu, Obregón, Risto i Mariló… així han estat les altres campanades

Anne Igartiburu finalment sí que ha donat les campanades, encara que no ha estat a TVE com en els darrers 17 anys. La cadena va fer-la fora per sorpresa del programa especial i va haver de buscar-se la vida. Si l’hem vist acomiadar l’any ha estat gràcies a Ibai Llanos, el conegut streamer, que ha permès que es retrobés amb el seu històric company Ramón García. Tots tres han estat al capdavant de la retransmissió més seguida per Internet, la que ha congregat tots aquells que preferien acomiadar l’any amb el youtuber.

La complicitat entre els dos presentadors estrella d’aquest dia ha estat evident, així com l’estima que es professen. Tots dos s’han mostrat molt agraïts amb Ibai per aquesta oportunitat, ja que els permetia tornar a presentar les campanades encara que des d’una altra plataforma. Un dels millors moments ha estat quan Anne ha llançat un tros de raïm al cap del Ramón, el que Ibai ha destacat posteriorment en un vídeo.

El fitxatge d’Anne Igartiburu es feia a última hora, el que li deixava poc marge de maniobra per trobar vestit. Això no ha impedit que anés guapíssima, amb un vestit pantaló de lluentons d’Alejandro de Miguel, en vermell, amb pota d’elefant i un detall amb plomes en forma de rosa. Ramón García, per la seva banda, no ha fallat i ha tornat a treure de l’armari la seva característica capa de Cap d’Any.

Ana Obregón i Los Morancos, a TVE

TVE, mentrestant, ha ofert les primeres campanades sense Anne Igartiburu. En el seu lloc hi era Ana Obregón i Los Morancos, que han tingut papers contraposats en aquesta última emissió de l’any. L’actriu, que duia un vestit blanc impressionant d’escot cor i detalls amb seda i cristalls de Swarovski, ha aprofitat per enviar un petó al fill i als pares: “Sé que en aquests moments hi ha tres persones que m’estan veient des d’un lloc privilegiat. Són les persones que més estimo en aquest món. Si em perdoneu, vull enviar-los un petó al cel“, deia amb llàgrimes als ulls.

Els còmics, per la seva banda, intentaven posar humor per contrarestar l’emoció de la seva companya: “Estem segur que el 2023 vindrà amb alegria i bon rotllo”, insistien.

A Telecinco, Risto Mejide i Mariló Montero

Telecinco escollia els presentadors de Todo es mentira per acomiadar el 2022. Ells han estat els més originals, ja que han muntat unes figures de gel que han destrossat pocs minuts abans del canvi d’any com a símbol de deixar enrere tot allò dolent que ens ha portat els últims mesos. Risto Mejide i Mariló Montero s’han posat les seves millors gales i han estat dels més elegants. Ella ha triomfat amb un conjunt de dues peces de Pronovias format per una brusa en color blanc molt afavoridora i una faldilla amb cancan en blau clar.

Com era d’esperar, el presentador ha deixat anar un dels seus comentaris quan ha enviat un dard enverinat a la competència: “Estàs nerviosa, Mariló? Que tens alguna cosa a anunciar com un embaràs o la mort d’un ésser estimat? Això sempre dona audiència”, deia en un comentari de mal gust que feia referència a la gestació de Cristina Pedroche i els petons al cel d’Ana Obregón.