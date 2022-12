Anne Igartiburu i Ramón García presentaran les campanades amb Ibai Llanos

Anne Igartiburu sí que presentarà les campanades, finalment, contra tot pronòstic. Després del lleig de TVE, que va decidir apartar-la del programa especial del 31 de desembre per primera vegada en 17 anys, ha estat una altra plataforma la que ha volgut comptar amb ella. Ibai Llanos, el streamer espanyol més famós i seguit, ha aconseguit el que qualsevol cadena de televisió voldria: tornar a reunir Ramón García i Anne Igartiburu el dia de les campanades.

Tots tres acomiadaran el 2022 des del canal de Twitch d’Ibai, en la que s’espera que sigui una de les retransmissions més seguides. Anne i Ramón formaven la parella més icònica de la televisió l’últim dia de l’any i ell farà que tornin a treballar junts. Així ho ha anunciat: “Anne Igartiburu estarà en el meu canal de Twitch donant les campanades. És un autèntic plaer comptar amb ella per a l’últim stream de l’any. Ens veiem demà a les 21:30 hores”.

En aquestes campanades d’Ibai, retransmeses a través d’Internet, intentaran superar les increïbles xifres de l’any passat i captar l’atenció de milers de seguidors que continuen pensant que la televisió ha mort i el futur passa per canals com el seu. Tenir com a acompanyants els dos presentadors més importants en aquest tipus de programes l’ajudarà, per descomptat. Ramón García està entusiasmat amb el fitxatge de la seva històrica companya: “Espero que us agradi la notícia. Demà serem 3!“.

Ramón García, content amb el fitxatge d’Anne Igartiburu per Twitch | Instagram

Ramón García i Anne Igartiburu es retrobaran la nit de Cap d’Any

El mateix Ramón García va ser un dels primers en reaccionar a l’acomiadament d’Anne Igartiburu, al que va voler restar importància en destacar que a tots els presentadors els arriba el moment de ser apartats per un motiu o per un altre. Ella, que ha optat per no fer sang, simplement s’ha limitat a agrair l’oportunitat: “Doncs ens veiem allà! Gràcies“.

Al final, Anne Igartiburu tindrà feina aquest 31 de desembre. El seu fitxatge d’última hora pel canal de l’Ibai Llanos no deu haver estat fàcil, sobretot perquè estarà tot el matí a Fuenlabrada en la festa preuvas que presentarà ella mateixa. No la veurem a TVE com era habitual, però sí que donarà la benvinguda a l’any en unes campanades diferents i més modernes.