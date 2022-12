Anne Igartiburu oblida el lleig de TVE en un acte alternatiu per més diners

Anne Igartiburu no presentarà les campanades de TVE. La cadena l’ha castigat després de 17 anys ininterromputs, una sorpresa que no ha fet gràcia als fans de la icònica presentadora. La decisió podria afectar a l’audiència d’aquesta última retransmissió de l’any, que enguany tindrà al capdavant a Ana Obregón i Los Morancos. En el seu perfil d’Instagram, la basca ha confirmat que seguirà les campanades des de casa: “Després de tants anys, ve de gust veure-ho des de casa. Fa molts anys que no passo Cap d’Any amb la meva família. Han estat 17 consecutius a TVE i 3 en la televisió autonòmica. Doncs noia, ja està. Final d’una etapa i a una altra cosa. Genial. La cadena ha decidit posar a unes altres persones i crec que està bé, que no passa res. Simplement toca canviar de cicle”.

El 31 de desembre no tindrà festa, però. I és que Lecturas ha pogut saber que la presentadora ha acceptat una proposta per acomiadar el 2022 des de Fuenlabrada. L’Ajuntament de la localitat l’ha contractat per posar-se al capdavant de Viva el pop español, un espectacle musical que començarà a les 11:30 hores del matí per donar la benvinguda a l’any nou abans que la resta. Allà, els ciutadans gaudiran del raïm per avançat.

Anne Igartiburu, fora de les campanades de TVE després de 17 anys | TVE

Anne Igartiburu canvia la Puerta del Sol per Fuenlabrada el 31 de desembre

“Anne està molt contenta perquè això suposa tot un honor per a ella. Li ha fet gairebé més il·lusió donar les preuvas a Fuenlabrada que repetir amb TVE. A més a més, l’oferta econòmica ha estat molt beneficiosa per a ella. Aquí superarà el que anava a cobrar en el balcó”, diu una font propera a Anne. I de quants diners estem parlant? Segons la informació que treu a la llum la revista, d’uns 30.000 €.

Preúvas a Cargo de Anne Igartiburu

+ Concierto ¡Viva el Pop Español!

📍 Plaza de la Constitución

📅 Sábado 31 de diciembre a las 11:30 horas#FuenlabradaBrilla



Imperdible fiesta preúvas a cargo de @anneigartiburu_ pic.twitter.com/gG0OfBajrr — Ayuntamiento de Fuenlabrada (@AytoFuenlabrada) December 27, 2022

Des del consistori asseguren a Semana que serà una festa “molt impressionant” en la que també comptaran amb la presència d’altres famosos.