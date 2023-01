Risto Mejide es trenca un dit i fa autocrítica: “Tot pot empitjorar”

Risto Mejide ha estat un dels encarregats d’acomiadar el 2022 des de la televisió. El presentador era l’escollit, juntament amb Mariló Montero, per posar-se al capdavant d’un programa especial de Telecinco que no ha obtingut un resultat gaire bo. De fet, només han obtingut un 4,7% de share i no han arribat al milió de teleespectadors.

Les xifres parlen per si soles i el barceloní no ha pogut ocultar la seva decepció. Risto ha fet autocrítica en una story a Instagram que aprofita per anunciar que s’ha trencat un dit: “Quina hòstia. I no em refereixo només a les audiències de les campanades, que també. Em refereixo al dit fet miques, perquè després diguin que no em deixo la vida en cada projecte. A vegades no és imprescindible fer-ho malament per fracassar perquè continuo pensant que la nit de Cap d’Any vam fer el que havíem de fer. De tota manera, vivim en un món que oblida massa aviat els fracassos i només parla -una i una altra vegada- dels èxits. Jo sempre he cregut que hauríem d’acceptar tots dos per igual”.

“Acabar un any de merda tot trencant-me un dit és meitat karma, meitat al·legoria. Arrenco 2023 amb un souvenir que em recorda dia i nit que sempre tot pot empitjorar. Que segurament serà la meva penitència per tot allò que no he sabut fer millor. I que, sense cap mena de dubte, he de seguir treballant per millorar com a persona i com a professional. Queden moltíssimes coses maques per endavant i que ningú no ho dubti, allà estarem. Em queden 19 dits sans que demanen guerra i se la penso donar. Feliç 2023, família. Us estimo com aquell que no es coneix, però s’intueix”.

Risto Mejide es trenca un dit i fa autocrítica | Instagram

Risto Mejide encara el 2023 amb positivisme

El presentador va concedir una entrevista a la revista ¡Hola! poc abans d’acabar el 2022 en la que assegurava que l’acomiadaria “amb la ment ocupada, el cor tranquil i l’ànima en pau”. No ha estat un any fàcil per a ell, que s’ha separat de Laura Escanes, però sap que no pot queixar-se de la seva situació perquè està triomfant professionalment: “Treballo en tres formats televisius que m’entusiasmen, com a jurat, com a presentador i com a entrevistador. Enguany publicaré el meu llibre número dotze i, a més a més, continuo treballant en la meva agència de publicitat”.

I què li demana al 2023 que ha començat amb un pas per l’hospital? “Salut per a tots, sentir-me estimat pels meus éssers estimats i feina, que es publiqui el meu llibre i que s’emeti aviat Viajando con chester“.