Les campanades de TV3, líders indiscutibles de la nit de Cap d’Any

TV3 ha estat la cadena més vista, amb diferència, durant les campanades d’enguany. Amb un espectacular 43,1% en el moment àlgid de la nit i un 38,8% de mitjana durant tot el programa especial, torna a demostrar-se que els catalans volen acomiadar l’any de la seva mà. Les xifres, confirmades per l’agència Dos 30′, són molt bones i, de fet, superen les de l’any passat gràcies a 1.197.000 de teleespectadors que van sintonitzar la seva retransmissió.

L’elecció del Miki Núñez i la Mariona Escoda d’Eufòria era arriscada i han rebut unes quantes crítiques en considerar-se que van ser poc naturals i que l’emissió va ser més aviat avorrida. Això no va impedir, però, que la gran majoria dels teleespectadors sintonitzés la cadena líder en els últims minuts del 2022.

A Catalunya, Cristina Pedroche i el seu vestit han col·locat l’emissió d’Antena 3 en segona posició amb un 23,8% del share. Queden molt per darrere, encara que és evident que cada vegada estan acaparant més l’atenció dels catalans.

Cristina Pedroche fa líder Antena 3 a Espanya per segon any consecutiu

A Espanya, mentrestant, Cristina Pedroche ha tornat a fer liderar Antena 3 la nit de Cap d’Any amb un altre rècord. L’expectació pel seu vestit ha convertit la cadena en la més vista durant les campanades, amb un espectacular 39% de share i més de 6,6 milions de teleespectadors. Aquest és el segon sorpasso consecutiu a TVE, que es queda en un 26,1% i dos milions menys. Això sí, la cadena pública almenys pot estar contenta perquè l’acomiadament d’Anne Igartiburu no els ha perjudicat en excés tenint en compte que, de fet, han pujat dues dècimes respecte a l’any passat.

Cristina Pedroche fa líder la cadena i aconsegueix un altre sorpasso | Antena 3

Com era d’esperar, l’elecció de Telecinco de posar Risto Mejide i Mariló Montero al capdavant del programa especial no ha convençut. Enguany, s’han quedat en un trist 4,7% de share i ni tan sols han arribat al milió de teleespectadors. La Sexta va apropant-se cada vegada més a ells, de fet, ja que el 4,4% de la quota de pantalla va acomiadar el 2022 amb Cristina Pardo i Dani Mateo. Com a curiositat cal destacar que TV3 torna a colar-se en el rànquing de cadenes més vistes també a Espanya, tenint en compte que en les dades oficials afegeixen el 16,8% corresponent que la situa per davant d’altres grans cadenes com Telecinco.