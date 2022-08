Terelu Campos confessa qui ha estat l’home més important de la seva vida

La presentadora Terelu Campos mai ha negat que té ganes de tenir parella, però fa anys que no se li coneix cap xicot. Campos mai no ha descartat tornar-se a enamorar, tot i que insisteix que per ara “no busca res”. “Estic feliç com estic. He trobat l’estabilitat. He tingut una parella i al poc temps estava amb una altra. En set anys no m’he vist amb ningú”, ha explicat Terelu Campos en una entrevista recent a Sálvame. Això, però, no ha impedit que la tertuliana confessi qui ha estat l’home més important de la seva vida.

Aquest home té nom i cognom: Alejandro Rubio, el pare de la seva filla Alejandra. Malgrat aquesta confessió Alejandro Rubio no és l’home a qui més ha estimat. “No valoraré els homes de la meva vida. N’hi ha hagut més d’un. Al que més he estimat no ho diré: un en actiu i un en passiu”, ha explicat la presentadora, que també ha deixat clar que Alejandro és “un cas a part”. “L’Alejandro és una persona a la que estimo i respecto i tinc estimació i està en tots els moments de la meva vida. L’Alejandro està en l’equip especial dels homes de la meva vida, és un punt i a part”, ha assenyalat emocionada.

Revela que té enveja de les parelles que estan anys juntes

“Sento certa envidia que la vida no m’hagi tocat amb aquesta vareta màgica”, ha dit Terelu Campos en referència a tenir una relació estable. “Les parelles que saben mantenir-se junts molt temps no són matrimonis morts i buits i això és una fortuna”, ha assenyalat durant l’entrevista on també ha fet balanç de les seves històries d’amor. “Que hauré fallat jo? Sense cap mena de dubte. No sempre he sigut la dolenta de la pel·lícula tot i que per a la premsa ha estat més fàcil que jo fos Malèfica”, ha retret abans de reconèixer que ella ha causat dolor en moltes persones tot i que també li han fet mal en l’amor. “He patit per amor”, ha confessat.