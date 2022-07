Ion Aramendi, la nova estrella de Telecinco que critica ‘Sálvame’

Ion Aramendi ha estat el gran descobriment d’aquesta edició de Supervivientes, que dijous ha proclamat guanyador l’Alejandro. El presentador basc s’incorporava al programa per primera vegada fa tres mesos, una notícia que sorprenia molt els teleespectadors perquè mai no havia treballat en un reality. Davant d’aquesta proposta, ell no va dubtar-ho i va deixar la feina que tenia a TVE per tornar a una cadena en la que ja tenia experiència. De fet, molts el van conèixer a l’època en què feia de reporter a Sálvame.

Era el 2009 quan el periodista es presentava a un càsting sense saber exactament quin era el lloc que oferien. No s’esperava que fos per a Sálvame, un programa del cor que tot just començava. Sense pensar-s’ho dues vegades, va acceptar i va iniciar una carrera en el món del cor que va durar set anys. Sempre el vèiem al carrer mentre perseguia famosos i acudia a festes plenes de personatges coneguts. Ara que ha tornat a aquest món, recorda com va viure aquella experiència en una entrevista a Diez Minutos.

Per primera vegada, ha reconegut què el va motivar a presentar-se a un càsting per ser reporter: “El meu pare sempre ha estat un personatge a qui li ha encantat la televisió i la ràdio. Sempre trucava als concursos per veure si l’agafaven, el que finalment va passar a la versió sènior de Masterchef. Jo vaig seguir els seus passos en aquest món i vaig presentar-me a un càsting de Telecinco sense saber que seria per Sálvame. Jo no sóc un periodista vocacional i, de fet, encara no sé per què vaig estudiar aquesta carrera. Quan em van trucar, vaig fer un parell de vídeos en plan paròdia i vaig mobilitzar la meva família i amics perquè em votessin. Vaig quedar tercer i em van agafar com a reporter”.

Ion Aramendi, quan era reporter de Sálvame | Telecinco

Ion Aramendi agraeix l’aprenentatge de Sálvame, però critica els mals moments que hi va viure

Reconeix que gràcies a Sálvame va perdre la por a la càmera i va aprendre a explicar el tema que havia de resumir en només un minut i mig. El que més li va costar? Aprendre a reaccionar quan Jorge Javier Vázquez et posa en un compromís. A més a més, no tot va ser color de rosa: “Quan treballes a Sálvame et trobes amb situacions desagradables quan surts al carrer. Sempre que intentava abordar Cayetano Martínez de Irujo em generava molta tensió perquè quan li preguntava sobre la família em deixava anar alguna grosseria i allò em resultava molt desagradable. Em costava molt preguntar-los sobre la seva vida i encara més si era sobre infidelitats”.

Ara està encantat amb el paper de presentador dels debats de Supervivientes: “Espero estar molt de temps en el món del periodisme del cor perquè és molt professional. Em fa pena que no es valori Sálvame, per exemple, perquè omplir de contingut quatre hores de programa és una feina increïble”. Diumenge el tornarem a veure en l’últim debat del reality, el que s’acomiadarà en un programa que repassarà els millors moments d’aquesta edició.