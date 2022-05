La nova casa del presentador Ion Aramendi

Ion Aramendi ha passat de treballar a TVE a presentar un dels programes setmanals de ‘Supervivientes 2022’ a Telecinco. Per aquest motiu, tant ell com la seva dona i els seus fills es van haver de traslladar a viure a Madrid al mes de gener, fent-ho el més ràpid possible ja que està a punt d’arribar la seva tercera filla, Martina. I, segons publica Outdoor, Ion ja té clar quin és el racó preferit de la seva casa si s’ha de jutjar per algunes de les fotos que ha compartit a les seves xarxes.

Del seu nou domicili el que més crida l’atenció és que es tracta d’un habitatge amb unes espectaculars vistes i que està enmig de la naturalesa. Un espai de pau en el qual el presentador gaudeix de plans familiars i on no falten els menjars amb amics en la seva gran terrassa. Ion ha aconseguit crear en aquest racó l’espai ideal no només per a les reunions, sinó també perquè els seus fills juguin amb total llibertat i on ell gaudeix veritablement de les matinades i els capvespres enmig de la naturalesa.

En aquest porxo amb sòl de fusta i envoltat per altes tanques per a evitar les mirades indiscretes, la família s’ha anat fent al canvi amb molta il·lusió i també pors. “Gener 2022. Nova ciutat. Nova casa. Nou barri. Nova vida. O t’aclimates o et mors”, van ser les paraules de María Amores, la seva dona, després de tot l’estrès que va passar amb la mudança.

L’interior de la casa: decoració senzilla en blancs i grisos

De l’interior de la seva casa, la parella ha anat posant a poc a poc alguns detalls a les seves xarxes. Per exemple, per a donar la benvinguda a l’any, i a aquesta nova vida a Madrid, María Amores ha pujat algunes instantànies de la terrassa, del saló o del distribuïdor en el qual tenen un mirall i ella mostra aquí com està cada vegada més gran la seva panxa d’embarassada.

La seva llar aposta pel minimalisme en el que a decoració es refereix. Per a donar idea d’amplitud i de més lluminositat, el presentador de ‘Supervivientes’ ha triat els tons blancs i grisos en el seu saló. Amb terra de parquet i el detall d’una gran catifa, del que més gaudeixen en aquesta estada de la casa és de l’enorme sofà, perfecte per a les migdiades dels petits i grans de la casa.

També de cara a mantenir la mateixa harmonia, els colors neutres i el blancs també apareixen en altres habitacions, com ara el dormitori dels nens que comparteixen habitació i lliteres o també en el de la mateixa parella. Per a Ión Aramendi i María Amores és fonamental que la casa tingui vida i que sigui un espai de pau en la qual creixin els seus fills.

El que més admira el periodista després d’haver deixat enrere el País Basc i que sí que li reporta la seva nova casa: que aquesta tingui unes impressionants vistes i sigui la millor fórmula per a evadir-se del soroll i moviment de la capital espanyola i de la feina. Ja sigui admirant els capvespres o gaudint a la terrassa de la companyia dels seus.