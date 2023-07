Adara treu a la llum alguns secrets del funcionament de ‘Supervivientes’

Adara Molinero ha quedat en segona posició en aquesta edició de Supervivientes. La reina dels realities no ha pogut imposar-se a Bosco Martínez-Bordiú, però sembla que no li importa molt tenint en compte que han començat una aventura sentimental durant el concurs. Com és habitual sempre que acaba un programa així, ella també ha volgut respondre les preguntes dels fans i satisfer la seva curiositat pel que fa a aspectes pràctics de la seva convivència a l’illa deserta. És una experiència tan dura com diuen?

El primer que ha volgut deixar clar és que ells s’ho han de fer tot, fins i tot rentar-se la roba: “La rentem al mar“, explica. De fet, ni tan sols els hi donen un necesser amb coses bàsiques d’higiene personal: “No teníem pinta. Els cabells me’ls havia de desenredar amb els dits o, directament, no ho feia i, per això, anava sempre amb monyo”. El que sí que els donen és una fulla de tallar per tal de poder depilar-se i un paquet de tampons. Com és tenir la menstruació durant aquest programa? “El meu cos va embogir. El primer mes em va venir la regla dues vegades i després se’m va tallar. Des de llavors, no l’he tornat a tenir”.

La concursant explica com es depilen a Hondures | Instagram

L’equip de Supervivientes no els rentava la roba | Instagram

Sempre s’ha comentat que el programa deu posar a la seva disposició uns lavabos, encara que diguin que no. Doncs bé, Adara assegura que és cert: “Hi havia un cubell així tapat per unes fulles de palmera, la nostra latrina”.

Com són els lavabos a Supervivientes | Instagram

Per una altra banda, ha assegurat que tots aquells que fumen han de deixar de fer-ho quan comença el concurs perquè allà ho tenen totalment prohibit. El que pitjor ha viscut ella en aquests mesos? Passar tanta gana: “Per molt que ho expliqui, no saps què és si no ho vius”.

Quines seqüeles físiques li han quedat a Adara Molinero després de Supervivientes?

Adara, com tants altres concursants de Supervivientes, ha reconegut que li han quedat unes quantes seqüeles físiques del seu pas per Hondures. En primer lloc, ha mostrat una fotografia d’una de les seves cames que demostra que les té plenes de cicatrius i picades de mosquit. L’exconcursant també diu que ha tingut problemes estomacals, després de tantes setmanes menjant poquet: “Continuo menjant com un animal i tinc por contínuament a quedar-se sense menjar o que me la prenguin”.

Adara, amb les cames plenes de ferides | Instagram

L’Adara diu que ara sempre té gana | Instagram

Al que també s’ha hagut d’acostumar una altra vegada ha estat a dur sabates i roba més enllà del biquini. Una experiència molt intensa que ara haurà de deixar enrere per tornar a instaurar-se en la seva rutina.