El guanyador de ‘Supervivientes’ invertirà el premi en una investigació

Bosco Martínez-Bordiú ha estat seleccionat com el guanyador d’aquesta última edició de Supervivientes. Pocs s’esperaven que fos ell qui s’endugués el màxim de vots, però així ha estat i, com a tal, li corresponen els 200.000 € de premi. Sempre genera molta curiositat saber en què volen invertir aquests diners, un dubte que s’acaba de resoldre gràcies a una filtració.

La revista Lecturas assegura que el noi vol aprofitar aquesta injecció econòmica per fer créixer un dels seus negocis: “Intentaré que aquest gran premi arribi a les màximes persones possibles i, per tal de fer-ho, l’invertiré en projectes sostenibles que facin d’aquest un món millor i que ajudin a les següents generacions”, deia ell mateix abans de començar el reality de Telecinco.

En què consisteix l’empresa tecnològica que ha creat Bosco Martínez-Bordiú?

I en què consisteix aquesta empresa que ara vol que millori el seu rendiment? S’anomena Mapmygen i és una societat de la qual és administrador únic. L’hauria engegat aquest mateix gener amb els 3.000 € que et demanen per tal de poder crear-la, un projecte dedicat a la investigació i desenvolupament experimental en biotecnologia. Hauria creat una mena de mapes genètics, un mapa de cromosomes que podria mostrar la ubicació de dues característiques genètiques: “Fan servir els descendents d’un organisme i es fa un seguiment per veure quantes vegades han estat heretats dos trets genètics junts, per exemple el color d’ulls i de cabells. Amb això volen obtenir informació del futur”, expliquen.

Bosco explica què farà ara que ha guanyat el reality | Telecinco

El noi ha estudiat a dues universitats internacionals molt prestigioses, una a Filadèlfia i l’altra a Suïssa. Als seus 20 anys, té una carrera bastant meteòrica al davant, pel que sembla. Ara voldria continuar formant-se i aprofitar aquest premi econòmic per fer una empenta a aquesta empresa biotecnològica en què confia poder ajudar i, és clar, fer-se encara més ric del que és.