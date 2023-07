En què han gastat el premi els últims guanyadors de ‘Supervivientes’?

Supervivientes ha acabat aquest dijous en una gala molt emocionant. Com és habitual, el programa ha fet entrega del xec de 200.000 € que tant desitgen els concursants. Parlem de molts diners, un premi que els anteriors guanyadors han invertit en diversos projectes. En què s’ho han gastat els cinc triomfadors de les últimes edicions? La revista Lecturas ha fet una recopilació de tot el que se sap que han fet des que tenen aquests diners.

Alejandro Nieto va conquistar els teleespectadors de Supervivientes l’any passat i, per tant, va endur-se els diners. Molts li van preguntar què havia fet amb l’ingrés i ell mateix va explicar en el seu perfil d’Instagram que, lamentablement, 80.000 € va haver de destinar-ho als impostos corresponents. Després de queixar-se que li treguin una part tan elevada del seu premi, va revelar que havia destinat 70.000 € com a entrada per a un pis i 30.000 € en un cotxe. La resta, uns 20.000 €, els hauria ingressat al banc per tenir una mica d’estalvis.

L’any anterior havia estat Olga Moreno la guanyadora. Se sap que va sotmetre’s a una liposucció tot just després, la que li hauria costat com a mínim 6.000 €. Ara bé, no ha dit res més sobre les despeses a les quals hauria fet front amb la resta del premi. Tenint en compte que poc després va divorciar-se d’Antonio David Flores, podria ser que hagués aprofitat aquell ingrés per pagar les despeses dels advocats i per fer front a les despeses de la casa sense els diners del tertulià.

Olga Moreno explica en què s’ha gastat el premi del reality | Telecinco

Jorge Pérez, Omar Montes i Sofía Suescun han invertit el premi de Supervivientes

Jorge Pérez, el guanyador de Supervivientes 2020, va dir que aprofitaria els 200.000 € per poder estar a casa i cuidar els fills. De fet, pràcticament no se l’ha vist a televisió i d’alguna cosa ha hagut de viure tot aquest temps.

També Omar Montes va endur-se cap a casa aquesta milionada. Des del principi va deixar clar que ho invertiria tot en una finca, la que adquiriria un any després: “M’he deixat tots els meus estalvis”, va dir en una entrevista. De fet, el xalet li hauria costat bastant més del que va guanyar en el concurs i va haver de demanar un crèdit per poder fer-hi front.

Sofía Suescun, per la seva banda, va aprofitar haver guanyat dos realities seguits per invertir els 500.000 € totals en una casa a Madrid i un pis que ha posat a lloguer, una manera de tenir ingressos mensuals fixos.

Sofía Suescun va guanyar Supervivientes el 2018 | Telecinco

Tot un seguit d’inversions que haurien fet gràcies al reality de Telecinco, que els ofereix una bona recompensa per al seu concurs.