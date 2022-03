Antonio David Flores i Olga Moreno, caçats en una discussió “brutal”

Semblava que el divorci d’Antonio David Flores i Olga Moreno seria amistós. De fet, va arribar a especular-se amb una reconciliació que molts creien probable. L’última informació que s’ha filtrat a la premsa sobre ells, per això, desmunta aquesta teoria… L’extertulià de Sálvame i la seva dona haurien tingut una discussió fortíssima a la que ha tingut accés el programa de Telecinco Viva la vida, que n’ha donat detalls aquest cap de setmana. Els problemes entre ells haurien començat quan va saber-se que Antonio David ha començat una relació amb la reportera d’El Programa de Ana Rosa, Marta Riesco. Han començat a viure junts, un pas que no hauria fet gens de gràcia a la seva ex.

Fins ara sempre havia optat pel silenci, ja que no vol afegir encara més llenya al foc. Ara bé, finalment ha acabat traient el seu caràcter. Expliquen que Olga hauria dit de tot a Antonio David en una discussió “tremenda“. El problema? Que considera que ella és l’única que intenta ajudar la filla que tenen en comú i el fill petit d’Antonio David i Rocío Carrasco, a qui Olga sempre ha considerat un fill més.

La setmana passada, Rocío Flores (la filla gran d’Antonio David i Rocío Carrasco) i Olga haurien viatjat fins al Marroc juntes per desconnectar de l’expectació mediàtica que les envolta. L’Olga necessitava un cangur per als altres dos fills, per la qual cosa li hauria demanat a Antonio David que es quedés amb ells a la casa familiar que compartien a Màlaga. Ell s’hauria negat i hauria intentat que els deixés anar amb ell a Madrid aquells dies. Aquesta petició hauria enfurismat a Olga, ja que en el fons li estava demanant portar els nens a la casa de Marta Riesco… amb qui la va enganyar. L’Olga va negar-se a què passessin allà el cap de setmana i això hauria derivat en una discussió molt forta.

Olga Moreno i Antonio David Flores cada vegada tenen pitjor relació | Europa Press

El programa del cor deixa clar que Olga Moreno ja no té cap dubte, està totalment convençuda que mai no es reconciliarà amb Antonio David Flores. L’amic de l’extertulià, el fotògraf Diego Arrabal, ha revelat que la família d’Olga tampoc no vol que torni amb ell. Queda clar que cada cop estan més separats i que la mala relació entre ells empitjora per moments.