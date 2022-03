Revelen en quin punt es troba la relació d’Antonio David i Marta Riesco

Molt s’ha parlat durant les darreres sobre la relació sentimental que mantenien Antonio David Flores i Marta Riesco. Algunes veus asseguraven que la parella havia trencat, mentre que d’altres tenien molt clar que l’exguàrdia civil i la periodista seguirien endavant amb la relació. Doncs bé, ha estat el presentador de ‘El Programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat, qui ha revelat en quin punt es troba actualment la parella. Recordem que Marta Riesco treballa com a periodista al programa que, fins fa uns mesos, presentava Ana Rosa Quintana -que va deixar temporalment la televisió per a tractar-se d’un càncer de mama-.

Segons ha explicat Joaquín Prat, Antonio David ha abandonat el domicili familiar que compartia amb Olga Moreno a Màlaga, i ara estaria vivint en un pis relativament aprop. I ha afegit: “Però quan ve a Madrid es queda a casa de Marta Riesco, com és normal. Son parella, així que on s’hauria de quedar ell? Doncs a casa de Marta”. Amb aquestes paraules, el presentador del programa dels matins de Telecinco deixava clar que la parella continua endavant, i que no hi hagut ruptura, tal i com s’havia arribat a assegurar.

Una vida de parella normal?

Finalment, sembla que tot s’estaria posant a lloc i que la parella ja podria començar a gaudir d’una vida en comú tranquil·la, i més o menys allunyada del focus mediàtic, tal i com ha reclamat en diverses ocasions la periodista. Tot i això, encara no se’ls ha vist públicament junts, ni fent vida normal (com sortir a sopar o dinar junts). Marta era qui tenia molt interès en poder portar una vida de parella totalment normal amb Antonio David, però ell havia de marxar del domicili que compartia amb Olga i deixar clara a ulls de tothom la separació de qui va ser la seva dona durant més de 20 anys.