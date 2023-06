L’equip de ‘Supervivientes’, de dol per la mort d’un treballador

Supervivientes està arribant al final de la seva edició més llarga. Els concursants tenen ganes de tornar a casa després de més de tres mesos en condicions extremes, amb gana i la família lluny. El programa d’aquest diumenge l’han començat amb una mala notícia que ha deixat els teleespectadors amb el cor en un puny, ja que han anunciat que ha mort un dels treballadors que tenen a Hondures: “Avui és un dia molt trist per a la gran família de Superivvientes perquè ahir ens va deixar Linci Fernández, un dels companys que formava part de l’equip tècnic”, ha lamentat visiblement afectat el presentador Ion Aramendi.

Ha explicat que el noi va començar a treballar en el programa el 2006, fa 17 anys, quan només tenia 22 anys: “Sempre tenia un somriure a cara i paraules amables cap a tothom, fins i tot en els moments més difícils. Li encantava la música, el bàsquet i també tenia art en tallar els cabells. Compartia totes les aficions amb l’equip sencer”. Diu que no era només un company de feina, sinó “un gran amic” amb el qual han crescut “molt”: “Sempre tindrà un lloc molt especial en els nostres cors. Linci, aquest programa és per a tu”, deia mentre es veien imatges seves en la pantalla gran de plató. No han dit de què ha mort per respecte cap a ell i la seva família.

Mor un treballador de Supervivientes | Telecinco

Laura Madrueño s’acomiada d’Hondures visiblement emocionada

La presentadora Laura Madrueño, per la seva banda, també ha protagonitzat un moment emotiu en aquesta gala. És la primera edició en què hi treballa, però ja considera Supervivientes com un dels programes més especials de la seva carrera. Han emès un vídeo amb els millors moments que ha protagonitzat i l’han posat pels núvols: “El teu riure, positivitat i energia ens ha contagiat a tots”.

Las últimas palabras de Laura Madrueño desde Honduras 💚 #ConexionHonduras16 https://t.co/ZS4AKWqbNK — Supervivientes (@Supervivientes) June 18, 2023

Ella, contenta, s’ha emocionat en directe: “M’explotarà el cor, gràcies. D’aquí marxa una altra Laura que s’emporta un creixement absolutament increïble, un aprenentatge que mai podria haver imaginat. He gaudit de cada dia i cada minut. He espremut cada moment encara que fossin reptes complicadíssims per a mi i, sobretot, m’emporto totes aquestes persones, que en són gairebé 200, que no veieu”.