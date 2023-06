El equipo de ‘Supervivientes’, de luto por la muerte de un trabajador

Supervivientes está llegando al final de su edición más larga. Los concursantes tienen ganas de volver a casa después de más de tres meses en condiciones extremas, con hambre y la familia lejos. El programa de este domingo lo han empezado con una mala noticia que ha dejado a los telespectadores con el corazón en un puño, ya que han anunciado que ha muerto uno de los trabajadores que tienen en Honduras: «Hoy es un día muy triste para la gran familia de Supervivientes porque ayer nos dejó Linci Fernández, uno de los compañeros que formaba parte del equipo técnico», ha lamentado visiblemente afectado el presentador Ion Aramendi.

Ha explicado que el chico empezó a trabajar en el programa en 2006, hace 17 años, cuando solo tenía 22 años: «Siempre tenía una sonrisa en la cara y palabras amables hacia todo el mundo, incluso en los momentos más difíciles. Le encantaba la música, el baloncesto y también tenía arte en cortar el pelo. Compartía todas las aficiones con el equipo entero». Dice que no era solo un compañero de trabajo, sino «un gran amigo» con el que han crecido «mucho»: «Siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Linci, este programa es para ti», decía mientras se veían imágenes suyas en la gran pantalla de plató. No han dicho de qué ha muerto por respeto hacia él y su familia.

Laura Madrueño se despide de Honduras visiblemente emocionada

La presentadora Laura Madrueño, por su parte, también ha protagonizado un momento emotivo en esta gala. Es la primera edición en la que trabaja, pero ya considera Supervivientes como uno de los programas más especiales de su carrera. Han emitido un video con los mejores momentos que ha protagonizado y le han puesto por las nubes: «Tu risa, positividad y energía nos ha contagiado a todos».

Ella, contenta, se ha emocionado en directo: «Me explotará el corazón, gracias. De aquí se va otra Laura que se lleva un crecimiento absolutamente increíble, un aprendizaje que nunca podría haber imaginado. He disfrutado de cada día y cada minuto. He exprimido cada momento aunque fueran retos complicadísimos para mí y, sobre todo, me llevo todas estas personas, que son casi 200, que no veis».