Siempre se ha dicho que Sofía de Grecia es una mujer muy espiritual. Ella misma ha hecho confesiones estrambóticas en este sentido más de una vez, una reina emérita que habría vivido situaciones extrañas. Jaime Peñafiel ha sacado a la luz una anécdota que demuestra, de hecho, que cree en la existencia de los ovnis.

Era 1978 cuando Juan Carlos y Sofía hicieron un viaje oficial a Pekín con un equipo de periodistas. Después de servir la cena, todos se habrían retirado a dormir excepto el cronista rosa. Él estaba leyendo cuando, de repente, dos focos potentes habrían deslumbrado toda la aeronave: «El radar no detectaba ninguna presencia, pero aquella cosa inquietante continuaba allí cada vez más cerca. No volaba en paralelo, sino en perpendicular a nuestro vuelo. Quince minutos después, aquella cosa se alejó, despacio, hasta perderse en la noche infinita entre India y China», dice a El Mundo .

El asesor de Sofía habría dejado claro que la reina se enfadaría al saber que se había perdido un acontecimiento así. Cuando aterrizaron, Sofía habría preguntado a los periodistas si era cierto que habían visto un ovni: «Qué suerte habéis tenido«, habría espetado. Jaime Peñafiel le habría dicho que seguramente se trataba de un objeto no identificado con el que intentaban identificar el avión antes de que entrara en China, pero afirma que a ella no le habría convencido esta explicación: «Cree sin dudarlo todo lo que le explican sobre los ovnis».

Lo anécdota més extraña de Sofía de Grècia a bordo de un avión | Europa Press

El día que Sofía de Grecia pidió poder leer Interviú

Jaime Peñafiel tiene conocimiento de muchas anécdotas e historias extrañas de la reina Sofía. En esta misma columna, explica otra en la que relata por qué un día pidió poder leer Interviú . Era 1989 y la monarca española estaba almorzando mientras leía la prensa y escuchaba la radio como cada mañana. Habría sido entonces cuando se habría enterado de la infidelidad de Marta Chávarri, la aristócrata y primera mujer de Fernando Falcó. Sofía era muy amiga de su marido, así que quiso saber qué había pasado y cómo eran las fotos que publicaba la revista y, por eso, habría llamado para pedir que le subieran un ejemplar de Interviú en el que se explicaba.

Parece que el jefe de comunicación de la Casa Real no habría considerado adecuado que Sofía viera la marquesa «sin bragas» y optó por decirle que no tenían la revista. Cinco minutos después, ella habría vuelto a trucar llamándola: «Ya no sabía qué excusa ponerle y ordené que se la subieran», habría dicho.