Laura Madrueño lamenta les condicions de la feina a ‘Supervivientes’

Laura Madrueño ha ocupat la plaça vacant que ha deixat Lara Álvarez a Supervivientes, un dels realities més seguits de Telecinco. La nova presentadora ho està fent molt bé i ja són molts els qui destaquen que ha estat un bon fitxatge. No és fàcil aquest paper, ja que és una feina que l’obliga a estar tres mesos fora de casa. Ella no pateix gaire, per això, tenint en compte que està allotjada en un hotel i sí que pot menjar bé.

És ella qui dona fe de les dures condicions que han de suportar els concursants, morts de calor i de gana. Els tenen en una situació extrema, de la que Laura experimenta només una part. Ella mateixa ha revelat què és el millor -i també el pitjor- de ser la presentadora de Supervivientes que informa des d’Hondures.

Laura Madrueño confessa quins són els principals defectes de la feina a Supervivientes

“Ara estic molt més adaptada, però han estat dos mesos d’una feina duríssima. Encara aprenc cada dia. Gaudeixo al màxim de cada moment perquè està passant molt ràpidament! El més dur és treballar amb aquestes condicions de calor i humitat tan extremes. No podeu imaginar el que és tantíssimes hores d’assaig i de directe. El desgast que tinc és brutal“, ha lamentat a Telecinco.

Cal recordar que va patir un mareig l’altre dia que la va forçar a abandonar la platja en la qual estaven realitzant una prova, ja que l’atac de calor i la baixada de tensió que va tenir va preocupar l’equip mèdic.

Laura Madrueño, contenta a Supervivientes | Instagram

La presentadora ho està fent molt bé | Instagram

I què li troba de bo, a aquesta experiència professional? Deu cobrar bé, això queda clar, però a més a més del sou? “Per primera vegada li estic donant prioritat al descans, que no ho feia molt. Jo era de fer esport tots els dies, pràcticament. Aquí continuo fent-ne molt, però també li dono temps a descansar”.

Madrueño forma part d’un gran equip de professionals desplegats a l’illa, una feina que ha volgut destacar: “Aquesta és la producció més complexa de la televisió i veure més de 150 persones treballar en un entorn com aquest i a la velocitat a la qual ho fem tot… és meravellós per a mi formar part d’un equip així. No vull que acabi perquè està sent una de les millors experiències de la meva vida”.