Una concursant de ‘Supervivientes’, desesperada per les seqüeles físiques

Katerina ha reaparegut en el plató de Supervivientes després de la seva expulsió, per la qual va suplicar en considerar que havia arribat al límit de les seves forces. La concursant ha lamentat les seqüeles físiques que li ha provocat el pas per l’illa d’Hondures, ja que els mosquits l’han crivellat i ara té tot el cos ple de picades i marques.

“Quan miro les meves cames i les mans, m’adono que no sé què he fet. En quin moment vaig acceptar? Com puc estar així? Em frustra perquè ara arriba l’estiu i ja veuràs per poder dur vestits i pantalons curts. Ni tan sols puc amagar-les les mans i no sé quant de temps duraran aquestes marques que tinc, és molt fort. Em fa ràbia perquè semblen grans i no ho són, són picades. Ara tinc la pell excessivament seca, passo la mà i veig que no està suau. Us aniré mostrant el procés de recuperació”, lamenta. Problemes del primer món, que diuen, pels quals es preocupa ara que torna a poder menjar amb tranquil·litat després d’un mes a dieta extrema sense ingerir pràcticament res.

Katerina està desesperada per les seqüeles físiques | Instagram

Katerina mostra les seqüeles de Supervivientes | Instagram

L’exconcursant té la pell plena de picades | Instagram

Una expulsió injusta i més concursants lesionats

Pel que fa a la resta de la gala d’aquest dijous, un dels protagonistes va ser l’Asraf. Més enllà de les discussions amb els companys, que són una constant, va destacar el seu paper a la prova de líder. La d’aquesta setmana era dura, tenint en compte que es tractava d’un joc en el qual havien de saltar sobre unes plataformes col·locades en el mar. Diversos concursants han patit cops i han acabat amb lesions, com és el cas de la parella de Chabelita Pantoja.

L’Asraf s’ha fet un cop a la cara quan ha saltat i això ha fet que li apareguessin, ràpidament, uns quants bonys al front: “Sí, m’he fet quatre cops ben forts. No passa res, continuem”, deia per intentar no preocupar ningú. La seva companya Yaiza, per la seva banda, s’ha marejat a sobre de la plataforma i gairebé acaba fent-se un cop al cap.

Asraf s’ha fet uns quants cops | Telecinco

L’expulsada ha estat l’Arelys Ramos, la mare de Yulen Pereira. Si estava nominada no era per haver rebut les crítiques dels companys, sinó com a càstig disciplinari del concurs per haver protagonitzat una discussió molt forta amb la Yaiza. El seu defensor ha denunciat des de plató que era “molt injust” que marxés ella quan no havia estat nominada pels companys, ja que considera que no es mereixia aquest final de concurs i, encara menys, en aquests moments.