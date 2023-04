Una concursante de ‘Supervivientes’, desesperada por las secuelas físicas

Katerina ha reaparecido en el plató de Supervivientes después de su expulsión, por la que suplicó al considerar que había llegado al límite de sus fuerzas. La concursante ha lamentado las secuelas físicas que le ha provocado el paso por la isla de Honduras, ya que los mosquitos le han acribillado y ahora tiene todo el cuerpo lleno de picaduras y marcas.

«Cuando miro mis piernas y las manos, me doy cuenta que no sé qué he hecho. ¿En qué momento? ¿Cómo puedo estar así? Me frustra porque ahora llega el verano y ya verás para poder llevar vestidos y pantalones cortos. Ni siquiera puedo esconderlas las manos y no sé cuánto tiempo durarán estas marcas que tengo, es muy fuerte. Me da rabia porque parecen granos y no lo son, son picaduras. Ahora tengo la piel excesivamente seca, paso la mano y veo que no está suave. Os iré mostrando el proceso de recuperación», lamenta. Problemas del primer mundo, que dicen, por los que se preocupa ahora que vuelve a poder comer con tranquilidad después de un mes a dieta extrema sin ingerir prácticamente nada.

Katerina está desesperada por las secuelas físicas | Instagram

Katerina muestra las secuelas de Supervivientes | Instagram

La exconcursante tiene la piel llena de picaduras | Instagram

Una expulsión injusta y más concursantes lesionados

En cuanto al resto de la gala de este jueves, uno de los protagonistas fue Asraf. Más allá de las discusiones con los compañeros, que son una constante, destacó su papel en la prueba de líder. La de esta semana era dura, teniendo en cuenta que se trataba de un juego en el que tenían que saltar sobre unas plataformas colocadas en el mar. Varios concursantes han sufrido veces y han acabado con lesiones, como es el caso de la pareja de Chabelita Pantoja.

Asraf se ha dado un golpe a la cara cuando ha saltado y esto ha hecho que le aparecieran, rápidamente, unos cuántos chichones en la frente: «Sí, me he dado cuatro golpes muy fuertes. No pasa nada, continuamos», decía para intentar no preocupar a nadie. Su compañera Yaiza, por su parte, se ha mareado encima de la plataforma y casi acaba dándose un golpe en la cabeza.

Asraf se ha hecho unos cuántos golpes | Telecinco

La expulsada ha sido Arelys Ramos, la madre de Yulen Pereira. Si estaba nominada no era por haber recibido las críticas de los compañeros, sino como castigo disciplinario del concurso por haber protagonizado una discusión muy fuerte con Yaiza. Su defensor ha denunciado desde plató que era «muy injusto» que se fuera ella cuando no había sido nominada por los compañeros, ya que considera que no se merecía este final de concurso y, todavía menos, en estos momentos.