El fill de Mar Flores ingressarà a presó, un cop duríssim que la té “totalment destrossada“. L’exitosa model, presentadora i actriu rep una de les pitjors notícies que podria haver rebut. Carlo Costanzia ha estat condemnat a 21 mesos de presó i haurà de ser empresonat per un delicte continuat d’estafa agreujada, segons ha informat en exclusiva la revista Semana. En les úniques declaracions que ha assegurat que farà, defensa la seva innocència: “Soc mare i, òbviament, estic destrossada pel que ha passat amb el meu fill gran. Tinc quatre fills més i he de tirar endavant i continuar treballant. Haurem d’acceptar el que ha dit la justícia, encara que crec firmament en la innocència del meu fill. Demano respecte per a la meva família”, diu a la revista ¡Hola!.

Era setembre quan es filtrava a la premsa que l’havien condemnat per un delicte d’estafa. L’Audiència Provincial de Màlaga ha dictat sentència: “El condemnem com a responsable criminal en concepte d’autor d’un delicte continuat d’estafa agreujada, ja definit, amb la concurrència de l’atenuant de reparació del dany molt qualificada”. No és l’únic condemnat, ja que el seu soci ha rebut la mateixa pena: “Els condemnem una pena de 21 mesos de presó i multa de cinc mesos amb una quota diària de sis euros, amb una responsabilitat personal subsidiària en cas d’impagament d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes diàries no satisfetes”.

L’actor, de 30 anys i conegut pel paper a Toy Boy, és fill de Mar Flores i l’aristòcrata italià Carlo Costanzia di Costigliole. No podrà evitar la presó malgrat haver estat condemnat a menys de dos anys, ja que té diversos antecedents entre els quals destaquen delictes contra la seguretat vial i un de desordre públic.

I què és exactament el que ha fet? La sentència diu que han pogut provar que el 2019 va tramar un pla per captar clients i vendre’ls vehicles d’alta gamma que mai no els van arribar a donar.

Va crear una societat i va fer-se el seu administrador en solitari, una empresa que en principi es dedicava a la compravenda i lloguer de vehicles. El seu soci era l’encarregat de localitzar clients i oferir-los vehicles fictíciament. Sol·licitaven els diners per avançat i, després, començaven a posar excuses dient que els cotxes estaven retinguts en duanes o que havien tingut algun problema amb Hisenda. Per tal de continuar amb l’engany, haurien arribat a enviar fotocòpies falses en què intentaven fer veure que els havien retornat els diners.

En total haurien estafat 92.900 € i són cinc les persones que els han denunciat per aquests fets. La sentència és molt dura i la mare, certament, deu haver rebut un cop molt dur en saber que el seu fill haurà de ser empresonat. De moment no se saben més detalls, però la imatge d’un fill de la presentadora a la garjola farà parlar molt.