Dani Rovira ha deixat anar unes quantes anècdotes íntimes en l’entrevista que ha concedit a La resistencia de David Broncano. L’actor hi anava acompanyat d’Eva Soriano i Jorge Ponce per promocionar El Castillo de Takeshi, una nova versió d’Humor Amarillo que es podrà veure a Amazon Prime Video. Ara bé, com dèiem el que més ha agradat és sentir-lo parlar de la seva vida privada. Sense cap mena de vergonya, ha revelat alguns aspectes de la seva rutina a l’hora de mantenir relacions sexuals.

El titular l’ha deixat clar, no et faltarà de res si tens relacions amb ell: “Jo soc un Cabify del sexe. Pregunto si està bé la temperatura, la música, si vols una cervesa, quina ruta vols que agafi… A vegades em diuen que no vagi per un lloc, que vagi per l’altre”, etzibava. I el presentador aprofitava per seguir la metàfora: “I important també el preu fix“.

La conversa picant començava amb una confessió de Dani Rovira: “Recordo una vegada en què vaig col·locar una glaçonera als peus del llit, la qual vaig omplir de gel i aigua per tal de guardar-hi un parell de cerveses. I, en meitat del tema, quan estàvem a gust i amb calor, li vaig preguntar si volia fer una pausa i li vaig apropar una cervesa… sense desenfilar. Forma part del joc i del divertiment”, deia tot deixant caure que no li calia aturar del tot el coit, que simplement va estirar el braç.

Si follas con @DANIROVIRA, sabes que no te va a faltar de nada. pic.twitter.com/0ul0s4bMKl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 27, 2023

Dani Rovira explica anècdotes íntimes a La resistencia

“Una vegada vaig voler tornar-ho a fer, vaig agafar la cervesa i li vaig dir que m’havia deixat l’obridor a la cuina”, ha deixat anar. El presentador s’ha quedat bocabadat i ha volgut aplaudir que pensi en les necessitats de l’altra: “Aquesta anècdota parla molt bé de tu, ja que penses en tot. No només en el primer moment, sinó en què ofereixes un servei complet“.

Dani Rovira parla d’intimitats | Movistar+

L’humorista no acostuma a parlar de la seva vida privada, però sembla que no li fa cap mena de vergonya compartir moments molt íntims a televisió quan s’hi posa.