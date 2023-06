Dani Rovira ha soltado unas cuantas anécdotas íntimas en la entrevista que ha concedido a La resistencia de David Broncano. El actor iba acompañado de Eva Soriano y Jorge Ponce para promocionar El Castillo de Takeshi , una nueva versión de Humor Amarillo que se podrá ver en Amazon Prime Video. Ahora bien, como decíamos, lo que más ha gustado es oírlo hablar de su vida privada. Sin ningún tipo de vergüenza, ha revelado algunos aspectos de su rutina a la hora de mantener relaciones sexuales.

El titular lo ha dejado claro, no te faltará de nada si tienes relaciones con él: «Yo soy un Cabify del sexo. Pregunto si está bien la temperatura, la música, si quieres una cerveza, qué ruta quieres que coja… A veces me dicen que no vaya por un lugar, que vaya por el otro», espetaba. Y el presentador aprovechaba para seguir la metáfora: «E importante también el precio fijo«.

La conversación picante empezaba con una confesión de Dani Rovira: «Recuerdo una vez en la que coloqué una cubitera a los pies de la cama, la que llené de hielo y agua para guardar un par de cervezas. Y, en mitad del tema, cuando estábamos a gusto y con calor, le pregunté si quería hacer una pausa y le acerqué una cerveza… sin desenhebrar. Forma parte del juego y del divertimento», decía dejando caer que no lo había que parar del todo el coito, que simplemente estiró el brazo.

Si follas con @DANIROVIRA, sabes que no te va a faltar de nada. pic.twitter.com/0ul0s4bMKl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 27, 2023

Dani Rovira explica anécdotas íntimas en La resistencia

«Una vez quise volverlo a hacer, cogí la cerveza y le dije que me había dejado el abridor en la cocina», ha soltado. El presentador se ha quedado boquiabierto y ha querido aplaudir que piense en las necesidades de la otra: «Esta anécdota habla muy bien de ti, puesto que piensas en todo. No solo en el primer momento, sino en qué ofreces un servicio completo«.

Dani Rovira habla de intimidades | Movistar+

El humorista no acostumbra a hablar de su vida privada, pero parece que no le da ningún tipo de vergüenza compartir momentos muy íntimos en televisión cuando se pone.