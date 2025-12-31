Dani Rovira ha tenido que despedir a su padre este 2025, un año complicado a nivel emocional porque siempre cuesta -y mucho- tener que afrontar una pérdida tan cercana. El actor de Ocho apellidos vascos le dedicó una carta de despedida muy tierna el pasado mes de octubre, cuando su progenitor perdió la vida, y ahora ha querido volver a recordarlo en un escrito muy emotivo que ha compartido en Instagram. Pocas horas antes de terminar el año, ha recuperado una fotografía de cuando era pequeño en la que se le ve en sus brazos: «Y el año se va sin ti… Te echo tanto de menos que no consigo entenderlo«.

La carta la acompaña de un texto esperanzador con el que se identifica mucho en estos primeros meses de duelo: «Debe de haber algún lugar escondido, un pasillo o una puerta quizá. Si hay un camino por el que irse, debe de haber otro para volver. Fíjate bien, algún agujero escondido… Un tobogán, una cuerda, un andén. Si hay un camino por el que irse, debe de haber otro para volver«.

La publicación se ha llenado de mensajes de cariño y ánimos de personajes conocidos y también de gente anónima, un montón de escritos en los que algunos se identifican con su dolor: «Cuando pierdes a tu padre o a tu madre, la vida cambia para siempre». Su dolor es el dolor de muchos, el de todos aquellos que saben qué se siente: «Qué hermoso, Dani, cómo expresas tu dolor y el de muchos. Ojalá se unan los padres y seres queridos que tenemos allá y, juntos, encuentren el camino de volver«.

La carta de Dani Rovira a su padre, fallecido el pasado octubre

Dani Rovira tiene muy presente a su padre, a quien estaba muy unido. En la última publicación que había hecho en su honor, se sinceraba como pocas veces había hecho: «Crecí de tu mano, no recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado. Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad, creíste en todos mis aciertos y en todos mis errores. No hace ni dos días que decidiste irte y ya noto que me falta algo como si hubiera perdido el equilibrio de todo, como si tuviera que entender la vida otra vez y como si doliera el aire«.

Dani Rovira se despide del padre públicamente | Instagram

«Perder tu raíz dentro de mí hace que todas las ramas tiemblen, no paran de caer todas mis hojas. Ojalá poder volver a oírte reír una vez más, daría todo lo que me pidiera el diablo a cambio», insistía. Un reconocido actor totalmente destrozado que ha querido agradecerle públicamente todo lo que les ha dado: «Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido desear. Gracias por la vida que nos has regalado, gracias por tu precioso legado«.