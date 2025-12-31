Dani Rovira ha hagut d’acomiadar el seu pare aquest 2025, un any complicat a escala emocional perquè sempre costa -i molt- haver d’afrontar una pèrdua tan propera. L’actor d’Ocho apellidos vascos va dedicar-li una carta de comiat molt tendra el passat mes d’octubre, quan el seu progenitor perdia la vida, i ara ha volgut tornar a recordar-lo en un escrit molt emotiu que ha compartit a Instagram. Poques hores abans d’acabar l’any, ha recuperat una fotografia de quan era petit en la qual se’l veu als seus braços: “I l’any marxa sense tu… Et trobo tant a faltar que no aconsegueixo entendre-ho“.
La carta l’acompanya d’un text esperançador amb el qual s’identifica molt en aquests primers mesos de dol: “Ha d’haver-hi algun lloc amagat, un passadís o una porta potser. Si hi ha un camí per on marxar, ha d’haver-hi un altre per tornar. Fixa-t’hi bé, algun forat amagat… Un tobogan, una corda, una andana. Si hi ha un camí per on marxar, ha d’haver-hi un altre per tornar“.
La publicació s’ha omplert de missatges d’estima i d’ànims de personatges coneguts i també de gent anònima, un munt d’escrits en els quals alguns s’identifiquen amb el seu dolor: “Quan perds el teu pare o la teva mare, la vida canvia per sempre”. El seu dolor és el dolor de molts, el de tots aquells que saben què se sent: “Que maco, Dani, com expresses el teu dolor i el de molts. Tant de bo s’uneixin els pares i éssers estimats que tenim allà i, junts, trobin el camí de tornar“.
La carta de Dani Rovira al seu pare, mort el passat octubre
Dani Rovira té molt present al pare, a qui estava molt unit. En l’última publicació que havia fet en honor seu, se sincerava com poques vegades havia fet: “Vaig créixer de la teva mà, no recordo ni una sola vegada que me l’hagis deixat anar. Soc el que soc perquè els meus somnis van ser la teva prioritat, vas creure en tots els meus encerts i en totes les meves cagades. No fa ni dos dies que vas decidir marxar i ja noto que em falta alguna cosa com si hagués perdut l’equilibri de tot, com si hagués d’entendre la vida una altra vegada i com si fes mal l’aire“.
“Perdre la teva arrel a dins meu fa que totes les branques trontollin, no paren de caure totes les meves fulles. Tant de bo poder tornar a sentir-te riure una vegada més, donaria tot el que em demanés el diable a canvi”, insistia. Un reconegut actor totalment trencat que ha volgut agrair-li públicament tot el que els ha donat: “Vas ser el millor pare, marit i avi que aquesta família hagi pogut desitjar. Gràcies per la vida que ens has regalat, gràcies pel teu llegat preciós“.