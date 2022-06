Dani Rovira opina sobre l’avortament i rep una allau de crítiques

Dani Rovira torna a ser protagonista d’una polèmica. L’actor i presentador ha manifestat la seva opinió sobre l’anul·lació del dret a l’avortament que ha dictat el Tribunal Suprem dels Estats Units. Són molts els personatges coneguts que han omplert les xarxes socials de crítiques cap a aquesta controvertida decisió. Aquest ha estat el cas de l’intèrpret andalús, que ha volgut dir que creu que no estàs cometent cap delicte contra el fetus en avortar perquè aquest ésser encara no ha nascut i, per tant, no pot patir danys.

En un missatge que ha escrit en el seu perfil oficial de Twitter, ha escrit: “No es pot abusar, trepitjar ni explotar a qui no neix“. L’actor no ha redactat bé la idea i s’hi ha referit de tal manera que algunes persones han cregut que estava defensant la decisió del Tribunal i que, per tant, creia que estava bé que hagin anul·lat el dret a l’avortament perquè no veu bé que una dona prengui aquesta decisió lliurement.

No se puede abusar, pisotear ni explotar a quien no nace. — Dani Rovira (@DANIROVIRA) June 27, 2022

Crítiques ferotges contra Dani Rovira per la seva opinió sobre l’avortament

Molts usuaris han criticat que sempre hagi estat molt compromès en la defensa dels drets dels animals, fins al punt de crear una organització benèfica que ajuda a trobar casa a gossos abandonats, i que no defensi el dret a la vida. En tractar-se d’una redacció una mica ambigua, hi ha hagut alguns que han optat per no mullar-se: “Prefereixo pensar que t’has explicat malament”.

Prefiero pensar que te has explicado mal. Es un tema complejo con muchos matices y zonas grises y quién pretenda zanjarlo en un tweet seguramente se equivoque. — Meteorista Fantasma (@MeteoristaF) June 28, 2022

La gran majoria dels comentaris els han escrit persones a favor de la decisió del tribunal i, per tant, en contra de l’avortament. Tots ells l’han deixat verd i han escrit autèntiques barbaritats contra Dani Rovira: “Em decep una mica que defenguis més els animals que els nens. Des d’avui et deixo de seguir. No t’afectarà, però tant de bo jo no sigui l’únic que et digui com de malament que estàs”, “Ja tenim la bajanada del mes”, “Tens la mateixa gràcia que a les teves pel·lícules, és a dir, cap ni una. Típic tuit del curt d’intel·ligència d’esquerres” o “Quina decepció” són alguns dels més suaus que ha rebut.

Me decepciona un poco que defiendas más a los animales que a los niños. Desde hoy te dejo de seguir. No te afectara, pero ojalá yo no sea el único que te diga lo mal que estás — F. Munoz (@felipe__munoz) June 27, 2022

Ya tenemos la burrada del mes. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) June 28, 2022

Tienes la misma gracia que en tus película, es decir, ninguna. Tipico tweet del corto de inteligencia de izquierdas. — Atomic Silver (@Atomic1961) June 28, 2022

Que decepcion 🤮 — Jessy (@jessicapaladin6) June 28, 2022

En què treballa actualment Dani Rovira?

El presentador estava al capdavant de La noche D, el programa d’entrevistes de TVE que li va servir per explotar la seva vena còmica en un espai d’entreteniment. Fa uns mesos va anunciar que abandonaria el format i que se centraria en un programa a Movistar+, el que compaginarà amb la pel·lícula que ha gravat amb Rául Arévalo que s’estrena aquest estiu.