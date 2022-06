Mercedes Milá demana l’expulsió de Kiko Matamoros en una carta demolidora

Kiko Matamoros és el clar protagonista d’aquesta edició de Supervivientes, el que fa que generi més vídeos i, per tant, rebi més crítiques. L’última en carregar contra ell ha estat Mercedes Milá, que no ha dubtat en acusar-lo d’haver-se passat en la discussió que va mantenir amb una companya dijous passat. La noia va etzibar que no entenia com podia existir un personatge així a la televisió espanyola i el col·laborador de Sálvame, com era d’esperar, va embogir i va deixar anar una crítica racista cap a ella. Poc després va demanar perdó pel comentari, però Mercedes Milá no el perdona.

“He vist Jorge Javier Vázquez dient que no reconeix Kiko Matamoros després de l’enèsima vegada en què faltava al respecte una de les companyes del concurs. Kiko Matamoros s’està retratant cada dia i ja no pot tapar més les seves vergonyes. Havia pensat escriure tot això quan vaig veure el pont de les emocions i vaig frenar en sec perquè aquell Kiko em va ensenyar una cara nova i em va fer veure’l amb uns altres ulls. No sé si arriba a temps a recompondre la família i alguns dels amics, però segur que els seus pares van somriure i van entendre cadascuna de les seves paraules quan demanava perdó. Ara bé, aquest dijous ha tornat a mostrar la seva pitjor cara i ha tornat a les discussions en aquesta convivència tan afamada i complicada”, comença en un comunicat molt contundent.

Mercedes Milá demana l’expulsió de Kiko Matamoros

Diu que s’ha adonat que Kiko Matamoros sempre ha estat dolent: “L’ostentació de cultura, coneixements i superioritat són descoratjadors i espero que els espectadors del concurs el facin fora com abans millor. És un home fanfarró, prepotent, vanitós i amb una certesa de ser millor que ningú que només el fa tolerable a Jorge Javier i quatre més. He hagut de reconèixer que el Matamoros del pont de les emocions ha estat miratge”.

Mercedes Milá reconeix que és fidel seguidora de Supervivientes i que li agrada veure tot el que publiquen. La periodista ha criticat el concursant, però alhora ha volgut aplaudir la feina de l’equip del programa: “Em sento al costat de tots ells en les alegries i en les penes. És així i valoro una barbaritat el nivell de producció del programa perquè sé com de dur que és per a l’equip treballar a Hondures en unes condicions molt complicades. Sé que no només els concursants, que cobren uns diners per participar, pateixen cada dia insectes, pluges, freds i calors”.

Les companyes de Sálvame de Kiko Matamoros també el critiquen

L’enfrontament de Kiko Matamoros amb Mariana a Supervivientes ha donat ales als companys de Sálvame per deixar-lo verd. El problema? El comentari racista que va deixar anar contra ella: “Em sembla estrany, com a mínim, que vingui una senyora de Veneçuela, via Itàlia, a donar lliçons a Espanya de com ens hem de comportar aquí”.

Jorge Javier Vázquez va adonar-se ràpidament que aquestes paraules no farien gens de gràcia als teleespectadors: “Kiko, crec que el teu comentari està totalment fora de lloc i que té un punt classista i xenòfob que, de debò, crec que no es correspon en absolut amb el que tu ets. Per aquí no, Kiko. Per aquí no”.

Gema López, una de les periodistes que treballen amb ell en el programa del cor, també l’ha deixat verd: “A Kiko l’estimem molt i li tenim molta estima. Ara bé, si està desafortunat ho diré sense callar-me. Kiko té en el seu caràcter un punt classista i xenòfob absolutament. Quan li diu a Anabel Pantoja que té molt gitaneo, ho diu tot sabent què està dient. Quan ahir va dir això de Veneçuela sabia perfectament què estava dient”. El col·laborador va demanar perdó, però són molts els qui creuen que només ho va fer per intentar quedar bé.