Nou moviment a RTVE. Dani Rovira fitxa per la cadena pública espanyola i presentar aquest 2026 un nou programa d’humor setmanal. La notícia arriba poques hores després de saber que Marc Giró deixa TVE i s’incorpora enguany a La Sexta com a conductor d’un nou projecte encara sense més informació coneguda. L’actor protagonista de Ocho apellidos vascos torna a La 1 i presentarà Al margen de todo, un projecte produït per RTVE i El Terrat que arribarà “aviat”, tal com ha anunciat la cadena. Aquest show d’humor setmanal ocuparà la franja del prime time i estarà format per l’actor al costat de col·laboradors del món de la comèdia i la interpretació que aviat s’aniran descobrint, si fem cas de les informacions ara per ara disponibles.
La trajectòria de Dani Rovira a RTVE
Com dèiem, aquesta notícia ha arribat poc després de saber que Marc Giró canviarà la publica per la privada aquest 2026 per presentar un nou projecte a La Sexta. El fitxatge bomba d’Atresmedia ha estat una sorpresa enorme, tenint en compte que feia pocs mesos que el comunicador català havia renovat amb el seu Late Xou a RTVE després de moltes negociacions. Tot just quan ha de tornar després de l’aturada per les vacances de Nadal, aquest canvi posa en l’aire com quedarà la continuïtat del seu programa d’entrevistes a La 1.
@DANIROVIRA se suma al patrimonio de rostros de @rtve.
El cómico – una de las personas más queridas de la pantalla – presentará en @La1_tve el nuevo show de humor semanal 'Al margen de todo'.
Els usuaris també han reaccionat a la notícia, amb una bona part de comentaris molt a favor amb el fitxatge de l’actor i còmic andalús. “Me n’alegro molt”, “Marc se’n va i arriba Dani”, “Dani, crec que l’audiència t’adora, gràcies per tornar”, han escrit a Instagram. D’altres, però, són més escèptics. “Mira que m’encanta Dani de sempre, però els programes que ha fet, mai acaben d’enlairar ni d’interessar…”, “Si aquest tot el que fa és el mateix”, diuen.
En tot cas, el fitxatge de Dani Rovira arriba en un moment de canvis i moviment a les graelles televisives. L’actor ja és una cara coneguda de la cadena pública espanyola on ja ha participat en formats com les sèries Historias para no dormir i presentant les dues primeres temporades del programa d’humor La Noche D l’any 2021. A més a més, va ser el presentador de la gala dels Premis Goya entre els anys 2015 i 2017. Els espectadors l’han vist últimament a La Revuelta compartint anècdotes personals i surrealistes sempre des de l’humor que el caracteritza.
Aquest fitxatge arriba en un moment de canvis i noves propostes televisives per intentar aconseguir les audiències. En el cas de RTVE, quan es podria emetre Al margen de todo? De dilluns a dijous la franja del prime time l’ocupa David Broncano amb La Revuelta, i queden lliures els divendres al vespre per incorporar aquest format. En el cas del late night, amb l’aturada d’agenda d’Andreu Buenafuente els dijous podrien ser un bon moment per emetre el programa. En cas que les emissions del Late Xou s’acabin amb el fitxatge de Giró a La Sexta, caldria veure si els dimarts són una opció que valoren des de l’ens públic. Ara per ara, caldrà esperar per saber-ne més detalls.