És probablement una de les notícies més potents del dia. Atresmedia celebra un fitxatge bomba i inesperat perquè Marc Giró s’incorpora a la cadena per preparar el seu primer projecte per a la Sexta. La notícia ha sortit a la llum aquest dilluns 12 de gener, tot just la mateixa setmana que el comunicador català retorna amb el seu Late Xou a RTVE després de l’aturada temporal per les festes de Nadal. El presentador i periodista, per tant, fa el salt a Atresmedia després d’una llarga etapa a cadena pública espanyola on ha convertit el Late Xou en una cita ineludible després de La Revuelta els dimarts al vespre a la franja del late night.
Tal com ha detallat la cadena privada, Marc Giró ha fitxat per Atresmedia i actualment ja està preparant un projecte televisiu que veurà la llum aquest 2026 a la Sexta. Es tracta d’un “nou format”, segons han compartit, i formarà part de la plantilla de treballadors de la casa entre els quals hi ha noms com Jordi Évole, Glòria Serra, Cristina Pardo o Nuria Roca.
Marc Giró fitxa per Atresmedia: què passarà amb el seu programa a TVE?
Es tracta d’una notícia sorprenent que suposa un fitxatge bomba per a Atresmedia, sobretot tenint en compte que aquesta informació coincideix tot just amb el retorn del Late Xou, el programa d’entrevistes que presenta el català a TVE. La passada temporada la cadena pública espanyola va apostar per moure de canal el seu programa, que abans s’emetia a La 2, per fer tàndem els dimarts amb David Broncano. Després de l’emissió de La Revuelta, els espectadors podrien veure a La 1 els famosos monòlegs plens d’humor i crítica del comunicador català, a més a més de les entrevistes amb personatges públics i famosos de tota mena.
Les ofertes de feines que va rebre fa uns mesos
Justament és aquest dimarts quan el Late Xou tornaria després de les vacances de Nadal amb una nova emissió que ja ha revelat el convidat que tindrà: Boris Izaguirre. En tot cas, Marc Giró ja va deixar el seu futur en l’aire fa uns mesos, sobretot arran de les negociacions sobre el seu retorn aquesta temporada a RTVE. El passat mes d’agost va compartir en una conversa en un pòdcast com havia estat la renovació amb RTVE després de molts mesos d’incògnites. “Justament aquests dies anem fent, també és veritat que m’estic plantejant que això del Late Xou no es quedi com un programa mític. Estan els empleats de RTVE i uns meus treballant en els contractes, perquè he demanat més diners de l’ens públic”, va indicar llavors en un to de broma.
A més a més, va confessar que havia rebut ofertes de feina d’altres cadenes. “Si ara em truquen, no ho sé, de Mediaset, i em posen aquí 400 milions d’euros, doncs jo passo de la televisió pública a la privada”. Una de les veus del programa va voler saber si de debò havia rebut ofertes fora de RTVE, cosa que ell va confirmar: “Ens han trucat totes (les cadenes)”, va admetre. Sembla, doncs, que aquesta oferta ha arribat i ara Marc Giró encetarà una nova etapa a Atresmedia per presentar un nou projecte que s’emetrà a la Sexta. Quan s’acabaran les emissions del Late Xou? Segons apunten diversos mitjans això suposaria el seu final a la cadena pública espanyola. Caldrà estar atents per saber-ho.