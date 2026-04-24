Cristina Pardo ha deixat anar una bomba molt inesperada que ha deixat els fans amb la boca oberta. Després de 20 anys a La Sexta, abandonarà la cadena i marxarà a la germana gran: “La temporada vinent marxaré de Más vale tarde perquè presentaré un programa al prime time a Antena 3“. Molt agraïda a la confiança que han dipositat en ella en les últimes dues dècades, ha reconegut que deixarà “alguns amics” en un programa que li ha donat tot.
Convertida en una de les cares més reconeixibles de La Sexta, ha dit que no volia plorar quan l’Iñaki López li ha donat el micròfon perquè anunciés la seva notícia: “No m’acomiadaré encara perquè seguiré aquí amb vosaltres fins llavors, però sí… espero estar a l’altura”.
Ella que va aterrar a la cadena el 2006 per incorporar-se a l’equip dels informatius de La Sexta, ràpidament va destacar com a reportera política i va acabar sent la substituta d’Antonio García Ferreras abans de tenir la seva secció pròpia i el programa de reportatges que va liderar. El 2018 van crear un programa per a ella i, al setembre del 2021, la van col·locar a Más vale tarde que abandonarà quan acabi la temporada.
Cristina Pardo, preparada per canviar a Antena 3
“La gent desitjant que plori aquí, però no ploraré. M’ha fet pena perquè fa 20 anys que soc a La Sexta. Estic agraïda a l’equip, per descomptat, que per a mi ha estat un luxe treballar amb ells i continua sent-ho. Moltes gràcies a la gent d’aquesta casa per aquests 20 anys, estic molt agraïda a l’empresa perquè jo he treballat molt però l’empresa sempre m’ha respost bé. Estic contenta i res, espero estar a l’altura de l’oportunitat”, ha deixat anar.
Ella que ja forma part de la tertúlia d’actualitat d’El Hormiguero, no se sap si compaginarà aquesta experiència a Antena 3 amb el programa que crearan per a ella. De moment, no se saben detalls de com serà aquest nou espai que se suposa que tindrà format de magazín o d’actualitat per seguir el seu estil.
Ningú no s’esperava aquest moviment, però confien en ella per millorar alguna de les nits d’entre setmana amb un programa del que aniran aportant més inormació a poc a poc.